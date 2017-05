Coaste de porc caramelizate (o rețetă bănățeană)

Coaste de porc... poate că deja ai o rețetă preferată ca să le prepari. Dar dacă vei afla detaliile celei care urmează, e posibil să îți schimbi gusturile, preferințele..

Caut un cuvant, unul singur, care sa inchida in el specificul bucatariei din Banat. Opulenta - as fi tentata sa zic. Dar daca as cauta doua cuvinte? Dulce si picant.

Nu mi s-a intamplat sa fiu prin partea aceea de tara decat vreo cateva zile. Si acelea "pe fuga". Destul timp insa cat sa descopar niste retete splendide, care-mi "vorbeau" despre Banat ca despre un tinut al belsugului.

Pomenesc acum si aici o reteta dintre cele pe care mie banatenii mi le-au daruit. Desprind, dar, o fila din caietul de retete. Coaste de porc caramelizate. 700 de grame de coaste de porc, o lingurita cu ulei, 12 lingurite cu zahar brun, trei lingurite cu sare, doua lingurite cu boia iute, doua lingurite cu amestec de condimente (piper, enibahar, cimbru), 250 ml de vin alb, sec, o lingurita cu otet, o lingura cu miere. ...........

