Cornulețe cu nuci, pentru postul din ziua Sfinților Trei Ierarhi

După tradițiile populare, de ziua sfinților Trei Ierarhi fetele de măritat țin post. Ca să le fim de folos, gătim azi o rețetă de dulciuri de post, singurele din care au voie să se înfrupte, dacă vor să aibă noroc să își găsească mirele potrivit.

Cei trei sfinți de seamă ai creștinismului, Vasile cel Mare, Grigorie de la Nazians și Ioan Gură de Aur, au trait în secolul al IV-lea, la puțin timp după încetarea prigonirii crețtinilor. Fiecare dintre ei a contribuit in felul sau la organizarea timpurie a bisericii crestine. In plus, cei trei au fost si conducatorii ei pentru perioade scurte de timp. In calendarul bisericesc ei sunt pomeniti la data de 30 ianuarie, aceasta fiind zi de mare sarbatoare.

Iată și câteva obiceiuri specifice acestei zile:

In anumite regiuni se obisnuieste sa se faca praznice de pomenire a mortilor, impartindu-se, de asemenea, ofrande cu fructe si peste la trei persoane de sex masculin, in memoria rudelor decedate.

Fetele nu numai ca tin post, dar obisnuiesc si sa se roage pentru a avea parte de o casnicie fericita, fara greutati, noteaza

De Sfintii Trei Ierarhi nu se fac treburi casnice. Nu se spala rufe si nu se matura in gospodarie pentru a evita pericolul de inec, de intamplari violente si de infirmitate.

Cu ocazia acestei sarbatori se impaca rudele dupa lungi dispute, iar toate proiectele comune concepute in aceasta zi vor aduce prosperitate in gospodariile acestora.

In mentalul colectiv s-a incetatenit ideea potrivit careia nu este bine sa imprumutam lucruri din casa pentru a proteja caminul de paguba.

Ei... dar o reteta tot am să va împrumut! Dulciuri de post, să se poată infrupta din ele și fetele de măritat...

Cornulete de post, cu nuci

Ai trebuinta de: ..................

