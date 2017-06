Crap la cuptor, rețeta lui Radu Odobescu (publicată în „Dictatura gastronomică” a lui Constantin Bacalbașa)

Rasfoiesc, cu placerea de a descoperi gustul altei epoci, paginile unei carti de Constantin Bacalbasa. Tiparita inainte de razboi - in prima si a doua editie - are un titlu intrigant: "Dictatura gastronomica". Am la indemana ambele editii si de la o prima ochire imi dau seama ca cea de-a doua varianta este mult imbunatatita - cu vreo 500 de retete, plus contributiile cititorilor si ale doamnei Bacalbasa, sotia scriitorului.

Un subcapitol numit "Regimul favorit" ne aduce dinainte "raspunsurile doamnelor si domnilor" care au binevoit sa ia in seama rugamintile editurii.

Spicuim si noi din acestea:

"Draga Domnule Bacalbasa,

Daca n-am raspuns pana acum amabilei dv. scrisori, este ca gusturile mele nu sunt destul de fine, pentru a putea figura in cartea d-tale. Totusi pentru ca nu pot refuza dorinta d-tale, iti comunic ca mancarea mea preferata este: Sarmalute in foi de spanac. Cum se pregatesc nu stiu. Stiu, insa, sa le mananc.

Cu toata prietenia, Ana Berlescu."

Totusi, pentru ca mi-am propus sa va ofer macar o sugestie culinara, voi consemna aici reteta-raspuns a lui Radu Odobescu, un "Crap la cuptor", care numai bine s-ar potrivi pe masa de dezlegare la peste a zilei de azi.

"Alegeti un crap proaspat de apa curgatoare si, dupa ce l-ati curatat si spalat,..............................

