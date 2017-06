Cum preparăm în doar 10 minute o înghețată delicioasă care are puține calorii

Pentru a evita sa adaugi calorii in plus la inghetatele pe care le prepari, evita untul, smantana in cantitati mari, ouale si alte asemenea ingrediente care, combinate, ajung sa formeze un numar destul de mare de calorii.

Iata mai jos o reteta de inghetata care se face in doar 10 minute si are putine calorii:

Inghetata cu capsuni, banane si lamaie

Ingrediente:

- o jumatate de kilogram de capsuni congelate;

- o banana congelata;

- 2 cani de lapte;

- 1-2 lingurite zahar brun, in functie de cat de dulce iti place.

- sucul de la o lamaie.

Reteta de inghetata facuta in casa care vindeca intregul organism!

Inainte de a congela banana, taie-o rondele, asa iti va fi mai usor sa o amesteci cu blenderul. De asemenea, capsunile trebuie si ele taiate jumatati inainte de a fi congelate. Amesteca toate ingredientele cu blenderul pana cand se transforma intr-o pasta cremoasa. Serveste inghetata imediat, iar ce ramane bag-o la congelator si amesteca din cand in cand in ea cu o lingurita ca sa nu se faca ace de gheata.

In aceasta inghetata mai poti pune afine si zmeura congelate, gustul este delicios.