Cum să cureți o tigaie arsă, rapid și simplu. Cratiţele tale vor arăta ca noi

Orice gospodina stie ca o tigaie arsa se curata greu si este nevoie de efort si detergenti speciali.



Cele mai multe gospodine cauta cele mai bune solutii pentru curatarea vaselor. Iata una dintre aceste solutii, care este si ieftina.

Pentru a curata usor o tigaie arsa ai nevoie de un cartof mare si bicarbonat de sodiu. Sucul de cartof in contact cu bicarbonatul de sodiu curata extrem de bine!



Se taie cartoful in jumatate si se inmoaie in bicarbonat de sodiu. Se sterge tigaia cu o jumatate de cartof. In unele locuri va trebuie sa depui putin mai mult efort, dar rezultatele vor aparea imediat.

Se continua procedura pana cand tigaia este curata. Cartoful se inmoaie din cand in cand in bicarbonatul de sodiu.

Aceasta metoda poate fi utilizata si pentru a curata depunerile de grasime de pe aragaz si vesela.

Sursa: sanatate.bzi.ro