Fasole verde cu pui (rețetă din 1888)

Fasole verde cu pui. O reteta de o simplitate dezarmanta, sanatoasa si satioasa! Alimentatia sanatoasa este un concept des vehiculat in zilele noastre. Copiii sunt invatati inca de la gradinita ca trebuie sa manance sanatos, iar parintii aleg fructele si legumele in detrimentul semipreparatelor. intoarcerea la natura este o descoperire recenta? Cine mai crede cu tarie aceasta se insala. Nu a avut inca ocazia sa rasfoiasca inedita carte de bucate de sfarsit de secol al XIX-lea, aparuta in Bucuresti la Editura "Universul" a lui Luigi Cazzavillan.

Aparuta in 1888, "Regina bucatariei sau Bucataria universala pentru sanatosi si bolnavi" se adreseaza in special gospodinelor care vor sa aiba grija de familiile lor. Putina lume stie asta, insa, desi fara autor anuntat, cartea nu a fost scrisa de un anonim. Ci chiar de unul dintre cei mai interesanti autori de gen de la noi, cunoscut mai degraba ca jurnalist, memorialist si om politic. Si m-am referit aici la Constantin Bacalbasa, caruia ii datoram deopotriva cele patru volume din Bucurestii de altadata si... Dictatura gastronomica, o culegere de 1501 retete.

Fasole verde cu pui

Iata insa reteta de „Fasole verde cu pui”, asa cum apare ea in volumul de la 1888.

Rumenesti bucatele de pui in unt. Ferbi fasolea curatata in apa sarata in care ai turnat putina lesie (adica apa cu cenusa). Dupa ce fierbe fasolea ........

