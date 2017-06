Fructul pasiunii, sursa ta de vitamine și minerale

Este aromat, e gustos, e bogat în vitamine și minerale. Numele îi vine nu de la starea afectivă asociată cu plăcerea și cu dragostea, ci de la patimile îndurate de Iisus Hristos, scrie clicksanatate.ro.

Proprietăți culinare și medicinale

Originar din Brazilia, a fost descoperit la sfârșitul secolului al XVI-lea de misionarii spanioli. Fructul lianelor cățărătoare tropicale i-a nedumerit mai întâi pe europeni – apoi au învățat să-i aprecieze proprietățile culinare și medicinale, cunoscute deja de băștinași. Numele i-a fost dat tot de misionarii iezuiți, care au văzut în floarea acestei plante simbolul patimilor lui Iisus.



Bogat în vitamine și minerale

Frcutul are gust acidulat și savori complexe. Nu doar originalitatea gustului i-a atras pe pasionații de gastronomie, ci și bogăția fructului în vitamine, minerale și oligoelemente. Este bogat în vitamina C, dar și în potasiu, magneziu, fier, zinc, cupru, provitamină A și vitamine din complexul B. În plus, e prietenos cu silueta, pentru că are un aport energetic mic – 100 kcal/100 g.