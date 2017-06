Iahnie de fasole cu ciolan afumat, dupa rețeta lui Radu Anton Roman, este un preparat tradițional românesc, ușor de făcut și extrem de gustos.

Mancare complicata tare, care in Banat se implineste in paradigme stralucitoare (veti vedea).

Obiceiurile legate de „taiatul porcului“ scot in evidenta credin­tele in valoarea lui de simbol, ca si in legaturile „de sange“ ce se realizeaza cu divinitatea (dar si intre comeseni) in timpul consumarii carnii animalului sacrificat.

Ca urmare, parul porcului (dupa ce a fost legat pentru bidinele) trebuie inmuiat in sange „pentru ca sa nu se stinga neamul porcilor“.

De asemenea, sangele care curge in timpul sacrificiului trebuie strans intr-un vas cu mei, pentru utilizarea ulterioara in scopuri etnoiatrice. Aceleasi efecte tamaduitoare sunt atribuite unturii rezultate (mai ales cea de la porc negru taiat in timpul ritual al zilei de Ignat). (Vaduva)

Cabernet-ul Sauvignon de Recas, in primii doi ani de viata, e un vin frumos, rosu-rubiniu. Are o personalitate unica intre vinurile romanesti: mai sec decat cel al familiei sale, are un iz uscat „perfect barbatesc“.

Gustul, amplu, narativ are o severitate aparte, salbatica, acid-calcaroasa dar satinata, fara colturi (la maturitate insa, mi se pare mai putin original-spectaculos: salbaticia-i nobila se estompeaza in favoarea calitatilor sigure dar previzibile ale oricarui Cabernet).

Acest vin il doresc oricui langa o mancare de fasole adevarata.

Numai cand marile valori isi dau mana in dreptul vietii noastre, putem spera sa ridicam un colt al cortinei paradisului, sa ne orbeasca lumina-i miraculoasa, chiar daca, vai, miroase a ceapa si ingrasa!

Taina: Spre Arad, la toata mancarea noastra se mai adauga ceva:

1 lingura de miere si un pahar de otet, combinatie dulce-acra care fierbe si ea macar o jumatate de ora.

Sosul la iahnie nu trebuie niciodata sa para ca uda, ci ca unge boabele de fasole.

Ingrediente Iahnie de fasole cu ciolan afumat (rețeta lui Radu Anton Roman)

........................

Află mai departe toate detaliile acestei delicioase RETETE ROMANESTI