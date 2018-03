IDEI PENTRU MASA DE PAȘTI: Friptură de miel cu salată de untișor

Pentru friptură avem nevoie de următoarele ingrediente:



un piept de miel,

cu tot cu coaste (aproximativ un kg),

3-4 catei de usturoi,

o lingurita cu pulbere de cimbru,

o lingurita cu piper alb macinat,

sare (dupa gust),

o legatura de untisor,

doua linguri cu ulei de masline,

3 linguri cu otet de mere, o ceapa uscata.



Cum procedăm



Se curata carnea de pielite, se sareaza, se cresteaza din loc in loc si se impaneaza cu usturoi.



Se presara deasupra cimbru si piper, se stropeste cu o lingura cu otet de mere si se lasa o jumatate de ora deoparte, sa se patrunda.



Se pune apoi in tava la cuptor, la foc mic, stropind carnea din cand in cand cu sosul care se formeaza in tava.



Daca e nevoie, se mai adauga putina apa.

Cum facem salata

Se spala untisorul, se taie nu foarte marunt, se taie pestisori ceapa uscata. Se adauga sare, piper, ulei de masline, restul de otet de mere si se lasa putin impreuna, sa se patrunda. Se amesteca si se serveste ca o salata, alaturi de friptura.