Idei pentru masa de Revelion - Curcan la cuptor

Până la Revelion mai sunt doar două zile iar gospodinele trebăluiesc de zor prin bucătăriile lor.

Iata o rețetă perfectă pentru o masă de 10 persoane, curcan la cuptor:

Ingrediente (10 portii):

un curcan mic

300 g ficatei de pui

200 g bacon sau sunca

3 felii de paine (fara coaja)

2 oua

100 g unt

5-6 ciuperci

3 catei de usturoi

2 linguri ulei

4 linguri coniac

300 ml supa de pui strecurata

2 foi de dafin

cimbru

oregano

rozmarin

1 crenguta de salvie

sare

piper

Mod de preparare:

Cureti curcanul, il usuci bine in interior, il ungi cu usturoi frecat cu ulei si-l presari cu sare si piper, dupa gust, apoi il lasi sa stea la rece circa 30 de minute sa se condimenteze. Intre timp, tai marunt baconul, il rumenesti usor in tigaie, apoi adaugi ciupercile tocate si ficatul de pui taiat bucatele mici. Condimentezi cu sare si piper, dupa gust, lasi pana scade zeama si dai compozitia sa se raceasca. Adaugi miezul de paine taiat cubulete, ouale batute, cimbru, oregano si rozmarin, dupa gust, dupa care amesteci bine.

Introduci umplutura in burta curcanului, prinzi deschizatura cu scobitori pentru a nu se imprastia in timpul prepararii, ungi curcanul pe deasupra cu unt moale si il asezi intr-o tava mare unsa generos cu unt. Adaugi in tava supa de pui strecurata, doua foi de dafin si crenguta de salvie. Acoperi cu folie de aluminiu si introduci tava in cuptorul bine incins pentru circa o ora si 30 de minute.

Dupa o ora, scoti folia de aluminiu, stropesti curcanul cu sosul din tava si cu coniac, apoi o introduci din nou in cuptor pentru a se rumeni frumos deasupra. Il lasi sa stea 15 minute in cuptorul stins, inainte de a fi portionat si servit.