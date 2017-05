Jumări de ouă (rețetă regală, pe gustul Reginei Maria)

Jumari de oua - poate veți crede despre această rețetă că nu e destul de sofisticată pentru a fi... regală. Dar ce ziceți de faptul că Împăratului Frantz Josef îi placea scrobul, pe care obisnuia sa-l manance folosind numai furculita (contrar oricaror norme de buna conduita la masa). V-ati intrebat vreodata ce mancau regii? Cum mancau? Ce presupuneau eticheta si protocolul in astfel de situatii? Explorand arhive, cautand in paginile cartilor de memorii si intrand in spatii mai putin vizitate ale palatalor și castelelor regale, am incercat sa descifrez cateva „secrete”.

Într-o zi ca aceasta – 10 mai – când istoria a așezat în paginile ei mai multe momente esentiale pentru neamul românesc, nu putem să nu ne dorim să aflăm și să gătim măcar o rețetă regală. Să ne amintim: la 10 mai 1866, Carol I sosește la București. Depune jurământul în fața Parlamentului, devenind principe al României (până la 10 mai 1881, când România devine regat), după care devine rege. Aceasta zi a fost declarată Sărbătoarea Națională a Regatului României, până în 1947. Tot pe 10 mai, în 1877, era proclamată Independența României. „Foarte multă vreme, noi am fost învățați la școală că independența a fost proclamată pe data de 9 mai. Numai că acest șiretlic a fost folosit în timpul regimului comunist tocmai pentru a se disocia momentul proclamării Independenței de 10 Mai, Ziua Dinastiei și Ziua Națională a României” spunea istoricul Alin Ciupală, Momentul e descris și în Memoriile Regelui Carol I: Pe 9 Mai, ca răspuns la o interpelare, în Parlament, ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a folosit celebra frază: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Dar abia a doua zi, pe 10 mai, Regele avea să proclame, în fața parlamentarilor care veniseră la Palatul Regal, Independența României.

Dar să lăsăm istoria deoparte și să ne ocupăm de rețete. Am ales de această dată un preparat din cartea de bucate a lui Iosif Strasman, cel din urmă din șirul de rafinați bucătari regali. Ca și predecesorul său, fusese adus de Regina Maria de la Coburg. Era neamț, dar fusese elevul lui Auguste Escoffier, un francez, cunoscut drept „bucătarul împăraților și împăratul bucătarilor”.

Gătim, deci! Jumări de ouă. Așa cum, zicea Iosif Strasman, ar fi fost pe gustul Reginei Maria!

