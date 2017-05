Mere umplute (Rețeta lui Radu Anton Roman)

O gustare simplă, mere umplute după rețete lui Radu Anton Roman este un cumul de arome și savoare, ce îi va face pe meseni să mănance pe nerăsuflate acest aperitiv.

Combinatiile astea teribil de rafinate, dupa modelul mondial dulce- acrisor, fac parte, culmea, din bucataria curenta taraneasca.

Sunt destul de des intalnite in satele bogate de la munte, dar si pe dealurile de la Dunare (chiar daca pe harta apar ca o campie continua, tarmurile oltenesti mai ales, dar si cele muntenesti au ici si colo un aspect colinar, ingemanand - sa-mi iertati daca va inund cu locuri comune si banalitati, dar poate e cineva care, nu-i asa, „nu cunoaste“ - cerealele cu vita de vie si pomii fructiferi).

Unele, insa, ciudat, s-au facut numai si numai in cate un singur sat izolat - si va dau ca exemplu sfecla umpluta cu fuiorul, o mancare de post din Dutestii Gorjului (dutestencele umpland, la vremea infranarii, sfecla rosie coapta in test cu un amestec de ierburi, legume, ciuperci si grau fiert) originalitatea si misterul mincaricii sacramentale constand mai ales in faptul ca sfecla se scobea, ritualic, numai cu ...fusul! (...)

Mere umplute - reteta

Ingrediente:

