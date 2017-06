Pește la cuptor, cu sos de usturoi (rețetă ușoară de vară)

Verile toride pot fi trecute mai lesne atunci când mâncarea e... ușoară. Renunțăm – pe cât posibil – la carne și, atunci, pestele devine alimentul preferat, întrerupând monotonia preparatelor din legume Care, fie vorba între noi, sunt savuroase, mai ales acum, când de prin sere și grădini își află tot mai des drum spre... piețe. Deci și spre cămările și cuhniile noastre. Dar nu de legume e vorba aci, ci de peștișorul năzdrăvan, capabil să ne împlinească dorințele... gurmande.

In general, ar fi bine sa consumam peste foarte des pe parcursul intregului an, fiind mult mai hranitor decat orice alt preparat din carne. Este foarte bogat in saruri minerale si vitamine, mai mult decat atat, din multe specii marine se face celebra untura de peste.

Mult mai gustoasa este insa carnea de peste, gatita in fel si chip. De altfel, pestele era preparat in Europa, mai ales prin fierbere, inca din cele mai vechi timpuri. Exista chiar o lege care ii obliga pe oameni sa manance peste in fiecare vineri. Abia la mijlocul secolului al XIX-lea "varianta prajita" a acestuia devine populara. De cele mai multe ori, pestele prajit este servit cu sare sau otet. Otetul poate fi si din malt sau cu ceapa (in acest caz se pun intr-o sticla de otet si cateva cepe). Astăzi însă nu vom prăji peștele, ci îl vom găti după o rețetă aflată de la Tanti Florița, din Poiana, sat adormit în brațele Tazlăului.

Pește la cuptor, cu sos de usturoi

Ai trebuință de 2 kg peste, 50 gr usturoi, 50 ml otet, 200 ml ulei, sare, piper.

................

CIteste mai departe toate detaliile acestei delicioase RETETE ROMANESTI