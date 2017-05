Plachie de crap de Dunăre (rețetă de altădată)

Plachie de crap de Dunăre - iată o rețetă care nu o să vă dezamăgească niciodată!

Odinioara, cam pe vremea cand "plamanii Dunarii" (lacurile si baltile ce "insoteau" fluviul in drumul lui catre Marea cea Mare) nu fusesera inca secate, de la Mehedinti pana catre Braila si Galati, pescarii prindeau in navoadele lor crapi si crapceni, somni si somotei, ca si alti pesti mai maruntei. Si se adunau peştii aştia, la gustos „taifas”, in ciorbe şi saramuri, pe gratare şi-n protapuri, ori in plachii cu belşug de legume!

Ca tot am pomenit despre plachia de crap - despre care deunazi Gabriela Berechet, doctor in stiintele alimentatiei, imi spunea ca, in ciuda numelui sau cu inflexiuni grecesti, este un preparat romanesc autentic - sa va dau si o reteta de demult.

Plachie de crap de Dunăre - rețeta

Pe langa crap - dar sa fie de Dunare -, mai ai nevoie de 7-8 rosii, suc de rosii (pregatit in casa, de preferat), 4-5 ardei grasi, 4 cepe, cativa catei de usturoi, un pahar de vin alb - nu strica nici nitica lamaie - si patrunjel verde si fraged, din belsug, apoi sare, piper.

