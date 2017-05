Placinta cu ceapa (reteta lui Radu Anton Roman)

Placinta cu ceapa, dupa reteta lui Radu Anton Roman, este un preparat usor de pregatit, gustos si numai bun de servit potrivit in ziua de Inaltarea Domnului.



In aceasta zi, femeile care au in familie morti impart azime calde, ceapa verde si rachiu pentru sufletele mortilor, crezandu-se ca in acea zi se inalta sufletele lor la cer si sa aiba merinde de drum. (Gorovei)

E greu sa nu-ti doresti, la o placinta calda cu ceapa - e iarna - o cana de aceeasi Creata Galbena de la Teremia mare (zisa si Riesling de Banat). Dar prea putini mai au acces la acest vinut sec, ce are o superba vana de parfum barbatesc in carnea lui senina, usoara, amaruie (Creata e atat de speciala, de gustoasa, de generoasa, incat seamana cu eroina blonda a unui film mut, deghizata in fata de la tara).

N-as inlatura de langa placinta noastra carnoasa nici un rosulet sec de Arad, un Burgund Mare - bogat, placut, sec, acid - un vin care se bea de sete, dar care totusi, datorita locului radioactiv, capata corpolenta (la Urziceni acelasi vin, spre exemplu, desi e mai putin elegant si mai plat, e totusi mai dur - de, caldura!)

Ingrediente:

Aluat:

500 g faina

apa calda cat primeste faina

sare

1 pahar de untdelemn + 4 linguri pentru stropit si uns

Umplutura:

2-3 cepe

200 g ciuperci (daca e post)

sare, piper

200 g ficatei de pui (daca e de dulce)

1 legatura de marar

MOD PREPARARE:

