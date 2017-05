Rețeta de mititei a unui bucătar regal (pentru 1 Mai)

Reteta de mititei e un subiect la ordinea zilei... de 1 Mai. Credeti cumva ca micii, mititeii sunt un preparat exclusiv al clasei muncitoare, dar va inselati! Pana si regii s-au infruptat din ei. Ultimul bucatar al Casei Regale, Iosif Strasman, obisnuia sa ii pregateasca pentru serbarile campenesti, in vremea lui Ferdinand, Carol al II-lea si Mihai I. Va prezentam mai departe reteta si istoria lor!

Desi era neamt de origine - ca toti chefii bucatari de la Curtea Regala a Romaniei, de altfel -, desi fusese scoli la Cordon Bleu, la Paris, si cunostea fara cusur bucatariile franceza si italiana, ca si pe cele din Germania si Anglia, Iosif Strassman a prins drag de gastronomia romaneasca. In anii in care gatea la Cotroceni, la Palatul Regal sau la Castelul Peles, el este cel care, sprijinit si de Regina Maria, a introdus meniurile in limba romana si, mai ales, meniurile cu preparate romanesti.

Strassman a creat retete, dar a si imbunatatit retete "clasice" romanesti. Reteta de mititei care ii apartine e de-a dreptul delicioasa! Sarmalutele lui in foi de vita, spre exemplu, se pregateau cu carne de vitel sau de miel (nici urma de carnita de godacel, cum ii place romanasului, nici urma de piept de gasca, precum in "clasica" lui Pastorel!); se fierbeau in bors de putina (cred ca se indragostise de acest ingredient tot pregatind borsuri romanesti); cu un sos de faina si bulion, pregatit aparte si turnat peste sarmale, cam pe cand se gatau de fiert.

Grija a avut Strasman și de meniurile pentru picnicuri. Nu lipseau pasarile si purceii la frigare, sarmalutele si, uneori, "pour la bonne bouche", cum zice francezul, mititeii! Da, da! Mititeii romanesti faceau furori la mesele sub cerul liber ale Casei Regale. Fiind 1 mai, eu zic sa gatim azi... mititei. După reteta unui bucătar regal!

Reteta de mititei a lui Iosif Strasman

Si de aceasta data, Strassman si-a impus reteta: ...........

