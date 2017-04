Rețeta de pește pentru Vinerea Scumpă. Păstrăv în sos de migdale

Reteta de peste care urmeaza poate fi gatita in oricare zi a anului. Dar acum, parca, se potriveste mai bine ca oricand!

Prima vineri de dupa Pasti contrasteaza puternic cu Vinerea Neagra, cea a Rastignirii Domnului. Numita si Vinerea Scumpa, este ziua in care viata tasneste din adancuri prin intermediul apei. De aceasta data este inteleasa ca sursa a vietii, ca elixir universal (vindeca boli, readuce organismul la viata – “apa vie”), dar si ca modalitate de curatire, atat fizica, cat si spirituala (agheasma – apa sfanta a crestinilor).

La fel ca si de Boboteaza, in Vinerea Scumpa (sau de Izvorul Tamaduirii, asa cum este numita in calendarul ortodox), toate apele sunt sfintite. Si pentru ca am amintit de ape, reteta zilei de astazi este una… cu peste.

Reteta acestei zile, dupa cum se vede, are un fast al ei! Pastravul, peste de munte, se-mperecheaza nimerit cu migdalele sudul romanesc (mai cu seama al Dobrogei si al Campiei dunarene). Daar trebuie sa tinem seama si de orasele candva de granita (granita Imperiului Austro-Ungar), unde se vamuiau marfurile care veneau dinspre Mediterana voind a ajunge ininima Europei. Acolo, in munte, ajungeau multe dintre ingredientele delicate care altminteri n-ar fi avut cum sa se afle pe masa romanilor.

Asa cum o veti afla in randurile ce urmeaza, am descoperit aceasta reteta de peste (ceva mai aristocrata) tocmai intr-un loc in care, zice-se, se aflau depozitele calatorilor spre Vieana, la Prejmer, dincolo de Vama Buzaului. Pastravarie mai e si acum acolo, iar migdale se cumpara azi usor. Deci... nu-i chiar atat de greu de pregatit azi, ca si altadata!

Reteta de peste pentru Vinerea Scumpa: Pastrav cu sos de migdale

Ai trebuinta de: 4 pastravi, o lingurita cu praf de mustar, 100 g unt, un pahar cu migdale, un pahar cu vin alb, 5 linguri cu zeama de lamaie, o lingurita marar, un pahar cu faina, piper, ulei.

