Reţeta zilei: Macrou cu lămâie

Ingrediente:

8 bucati macrou

4 lamai

6 catei usturoi

40 gr patrunjel

100 ml ulei de masline

ulei de floarea soarelui ( pentru prajit)

sare

Mod de preparare:

Incepem prin a curata pestele. Taiem capul, coada si il curatam de mate. Il taiem apoi in doua pe lungime si il spalam sub un jet de apa rece.Intr-un bol amestecam 100 ml ulei de masline cu sucul si coaja rasa de la trei lamai, sare, usturoiul curatat si taiat in doua si jumatate din cantitatea de patrunjel tocat marunt.Asezam macroul intr-un vas cu pereti inalti (eu am folosit doua tavi de unica folosinta).Turnam peste macrou amestecul de ulei si lamaie.Acoperim vasul (tava) cu folie de aluminiu sau folie alimentara si dam la frigider pentru 2 ore.Dupa acest timp, punem o tigaie cu ulei la foc iute. Cand uleiul s-a incins, prajim pestele, lasandu-l cate 4 minute pe fiecare parte. Cand este gata, se scoate pe un platou.Se serveste presarat cu patrunjel proaspat tocat si cu suc de lamaie.Pofta buna!