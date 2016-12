REŢETE DE ANUL NOU: Paste Tacconi în dovleacul Cenuşăresei

INGREDIENTE:

400 g de paste Tacconi (sau orice alta forma de paste)

1 praz taiat cubulete

un dovleac golit de miez

miezul dovleacului taiat cubulete

200 g de carnati proaspeti

200 g de ciuperci de preferat porcini, dar si amestec congelat e bun

jumatate de pahar de vin

2 polonice de supa

ulei de masline

sare si piper



MOD DE PREPARARE:

Se caleste prazul in ulei, apoi se adauga dovleacul si supa calda. Se sareaza, pipereaza si se piseaza cu furculita. Intr-o alta tigaie se prajesc carnatii cu ciupercile si cu vinul alb.

Se fierb pastele dupa instructiunile de pe punga si se adauga in tigaia cu carnatii si se amesteca totul cu pasta de dovleac.

Se serveste cald in dovleacul tinut un pic la cuptor ca sa nu raceasca pasta.

Va primi cu siguranta nota 10 cu felicitari atat pentru gust cat si pentru prezentare!