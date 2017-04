Rețete românești. Așchii cu vin

Saptamana Luminata sta sub semnul luminii şi prima slujba din aceasta saptamana incepe prin cuvintele ”Veniţi de luaţi lumina”. Hristos iese din mormant invaluit in lumina cea sfanta a dumnezeirii Sale. Din noaptea invierii şi pana la inalţarea Domnului la cer, in Biserica se canta ”Lumineaza-te, lumineaza-te noule Ierusalime, ca slava Domnului peste tine a rasarit”, prin noul Ierusalim facandu-se referire la Ierusalimul cel veşnic.

Semnificatiile acestor zile nu sunt nici ele intamplatoare. Cea dintai dintre zile este Lunea Alba sau Lunea Curata. Este ziua in care se deschid Portile Raiului si ale iertarii. Iar ziua aceasta are si ea retetele ei.

Traditia spune ca trebuie sa stropesti casa cu aghiazma si sa dai de baut la rude. in unele locuri din tara se merge cu „udatul” sau stropitul – in functie de zona, stropitul se face cu apa sau cu parfum si sunt stropiti doar femeile si copiii, sau doar tinerii se stropesc intre ei, dupa cum e obiceiul.

Reteta pe care v-o oferim azi este cea de Aschii cu vin.

Ai trebuinta de: 200 g faina, 4 galbenusuri, o lingura de zahar pudra, o lingurita de otet, 50 ml vin, sare, 200 g untura.



