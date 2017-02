Rețete românești. CEAPĂ ÎNĂBUȘITĂ

„Dictatura gastronomica” - tomul culinar al lui Constantin Bacalbasa, jurnalistul si gurmandul -, chiar daca nu abunda in retete romanesti, aloca totusi un spatiu generos acestora. Ca unul care-a calatorit prin capitalele Europei, a strans de-acolo tot ce-a putut strange, dar nu s-a abtinut sa gaseasca retetelor cosmpopolite corespondent in retete romanesti.

Daca ne ducem in campia cea manoasa a Buzaului - celebra si pentru ceapa ei rosie si aromata - atunci vom afla o multime de retete care au la baza acest ingredient (si rosiile, ardeii si alte legume specifice zonei). Calita nitel in ulei, „pana sticleste”, apoi inabusita in zeama rosiilor tocate marunt cu custura, ceapa se „topeste”-n tocana buzoiana, buna de mancat si fierbinte (pe mamaliga rece) si rece (pe painea coapta, abia scoasa din rola).

Te-ar putea interesa și

Rețeta zilei de luni. Salată de castraveți (ca la Madona Dudu)

Rețeta zilei de marți. Ostropel (sau ostropăț) de miel (rețete românești pe gustul tău)

Daca trecem muntii, in satele sasesti, reteta... se-ndulceste. De parca dulceata cepei n-ar fi de ajuns, sasii ii adaugau morcov ras, suc de rosii, zahar..., dar si boia, usturoi si foi de dafin, pentru a intregi un fel de mancare savuros.

Nu va voi da insa nici una dintre aceste retete, ci pe cea de „Ceapa inabusita”, indrodusa de Constantin Bacalbasa in a sa „Dictatura gastronomica”.

Ai trebuinta de............

Citeste mai departe si afla toate detaliile acestei delicioase RETETE ROMANESTI