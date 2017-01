REȚETE ROMÂNEȘTI. „Cotlete” de zarzavat (rețetă interbelică pentru Ajunul Bobotezei)

Rascolind prin rafturile de carte veche culinara, am dat peste volumasul unei jurnaliste “de gastro” din anii interbelici. Maria Parvulescu, directoarea revistei “Femeia satelor”, care aparea la Timisoara in anii ’30, publica o carticica - 77 pagini, in care-au incaput fix 100 de reţete – intitulata “Mancaruri de post” (scoasa la Tipografia Decebal din Deva) si care avea in cuprinsul sau 5 capitole: Ciorbe, Mancaruri, Fripturi, Salate si Dulciuri. Fiind ajunul Bobotezei, zi de post (post negru, pentru cine-l poate ține), am ales rețeta acestei zile.

Din prefaţa, extrag cateva ganduri ale autoarei despre post: “Isus Hristos fiul lui Dumnezeu o prescris postul – asadar; ca sa ne putem spovedi, - adica pentru a ne putea usura pacatele pe care le facem zilnic, fie de voie, fie fara de voie – si apoi sa ne impartasim, trebuie sa avem si corpul usurat: aceasta se obţine numai prin post. Unii spun ca postul este greu, alţii ca postul este prea scump; adevarul insa nu este de partea niciunora. Greu ar fi postul daca timp de 6 saptamani omul n-ar manca altceva decat ciorba de fasole si salata de cartofi, asa cum de altfel fac mulţi sateni; iar scump este numai daca se pregateste caracatiţa, tohn si se mananca numai halva, asa cum fac orasenii”. Cele 100 de reţete – multe dintre ele publicate de autoare, de-a lungul anilor, in paginile revistei pe care o conducea – sunt de toate soiurile, nu neaparat romanesti, nu neaparat simple.

Capitolul “Fripturi” m-a intrigat, la inceput, dar iute m-am lamurit ca in cele 9 reţete nu se foloseau decat legume: cartofii ori ţelina pane, chiftelele de cartofi, praz sau spanac mi-au parut relativ simple. Iata o reţeta pe care v-o redau integral: “Cotlete din diferite zarzavaturi.

