Rețete românești. Găină oltenească

Miercurea din Saptamana Luminata poarta numele de Sfanta Mercurie. Barbatii se duc sa munceasca la camp, insa femeile nu au voie sa munceasca, deoarece, potrivit traditiei, a munci de „nunta soarecilor” echivaleaza cu a aduce rozatoarele in casa si a te lipsi restul anului de bucate pe masa. Așa ca azi... mananci bucatele gatite ieri. Iar maine poti gati o... gaina olteneasca!

O mulţime de supoziţii si cateva date istorice precise leaga Oltenia de Sicilia. Mai in gluma, mai in serios, prietenii mei sicilieni isi numesc insula "Oltenia Italiei", si asta in primul rand datorita unei particularitaţi lingvistice: si intr-o parte, si in cealalta se foloseste mult perfectul simplu in vorbirea curenta.

Poate, daca am face o cercetare etimologica si istorica mai in adancime, ar trebui sa spunem mai degraba Olteniei ca este "Sicilia Romaniei" - si asta pentru ca stramosii lor, mercenari in legiunile romane, au fost campaţi aici vreo doua secole. Dar sa-i lasam pe istorici si lingvisti sa rezolve dilema. Noi ne intoarcem in Oltenia, pentru o reteta de gaina olteneasca.

Ai trebuinta de o gaina de 1,5 kg, 500 g orez, 6 roșii, 2 morcovi, o telina mica, o radacina de patrunjel, o radacina de pastarnac, doi ardei, doua cepe, 4 catei de usturoi, 200 g ciuperci, 70 m ulei, cimbru, o legatura de patrunjel verde, sare, piper.

