REȚETE ROMÂNEȘTI. Traista ciobanului (rețetă de la munte)

Căutăm, ca și-n anul trecut, adevăratele retete romanesti unde altundeva dacă nu în... satul românesc!

De la gazdele noastre din Campulung, am plecat intr-o dimineata numai soare… fara dinti… si nedand crezare celor care ne-asigurau ca o sa prindem si o tara de zapada o data trecuti de monumentul de la Mateias. Intrasem demult in decembrie dar inca nu se pomenise omat adevarat, pe-acolo. Mausoleul eroilor din primul razboi mondial – grele lupte s-au mai dus in ‘916 prin locurile acelea! – se profila viguros pe cer si nici un fulg nu "pata" alb imaginea asta. Insa dupa prima curba, vaile ni s-au aratat presarate cu "pulbere" alba, ca prajiturile ninse cu zahar farin in noaptea de An Nou.

Ghemuite in causul muntilor, Dragoslavele si Rucarul urmeaza apa Dambovitei, care aici, in munte, e limpede si zglobie. Eram asteptati in inima culoarului Rucar-Bran, in locul cunoscut sub numele de Dealul Sasului, acolo unde avea sa ne astepte un interesant experiment culinar… Inaintam printre munti, si Ni-i imaginam pe localnici, pastori din tata in fiu, pastorindu-si oile prin toate aceste culmi si vai ce se deschid privirilor. si, cum ziua-i lunga, probabil ca vor fi avand cu ei ceva bucate in traista…

He, he…! Pai despre asta-i vorba si in povestea noastra, despre "traista ciobanului". Asa-i zice felului de mancare pe care ni-l pregateste acum musceleanul Gabi Beldugan.

Se bate bine un muschi file sau un cotlet dezosat de porc. Ca sa se subtieze bine, dar fara a se rupe, carnea se bate abia dupa ce ai pus peste ea o folie de plastic. Asa se face subtire si se modeleaza usor. Ciupercile..................

