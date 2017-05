Rețete vechi bucureștene. Țambal de porc dâmbovițean

„Tambal de porc dambovitean este o reteta savuroasa, de pe vremea hanurilor in care marii boieri tineau ospete de pomina”. Zice asta o „hangita” a vremurilor de azi, preocupata sa aduca-n lumea no...

Ciorba de fasole cu afumatura, in castron de paine, e o reteta intrata deja in traditie si-n Ardeal, in Tinutul Secuiesc, dar si dincoace de munte in Oltenia. Ca-i moda sau poveste veche, nu stiu bine a va zice,...