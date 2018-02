Supă cu „pernițe” (rețeta Mariei Comănelea din Prejmer)

a Prejmer inca se mai pastreaza retetele de odinioara. Mancaruri pe plita, din ingrediente aflate la indemana in gradina din spatele casei, din care se infrupta toti cei care trec pragul caselor prejmarene. Maria Comanelea, gospodina careia i s-a dus vestea in tot satul, ştie a pregati retete meşteşugite, delicioase şi mereu surprinzatoare. in zilele cand se strange toata familia la masa, Maria Comanelea pregateşte un meniu pe cinste. O supa sanatoasa de vita, la care are grija sa puna "pernite", aşa cum faceau şi saşii, nu cu multa vreme in urma.

Din rasolul de vita (folosit la prepararea supei) se face felul doi, o friptura servita alaturi de o garnitura din paste fainoase şi sos dulce de vişine, mere sau agrişe, in adevarata traditie saseasca. Pentru ca trebuie sa zicem asta: desi o buna parte a sasilor a plecat din sat – care inainte de 1989, care imediat dupa aceea – retetele acestei vrednice comunitati nu au parasit cuhniile vechi, fiind duse mai departe de comunitatea romaneasca de aici, deopotriva cu traditiile locului.

Dupa reteta aflata de la Maria Comanelea gatim si noi azi Supa de vită cu pernite.

In mod normal, taiteii se fac in casa, iar cu cat este foaia mai subtire se pun in doua (jumatate) şi se taie cu o ruleta speciala cu zimtişori.

