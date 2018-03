Cum să atragi energiile pozitive în casa ta prin feng shui

Centru spiritual si afectiv, casa ta este si un mediu incarcat cu energii pozitive, dar si negative, acestea acumulandu-se de-a lungul timpului, fara ca noi sa le constientizam. Amenajarea feng shui a casei este una dintre cele mai bune metode de a reconstitui echilibrul si armonia vietii tale de familie, prin atragerea energiilor pozitive si indepartarea elementelor ce cauzeaza o stare de nervozitate si stres.

Descopera 5 pasi esentiali pe care trebuie sa ii respecti atunci cand optezi pentru o amenajare feng shui a locuintei!! Obiecte vechi, aparatura iesita din uz, lucruri care nu iti plac si care iti creeaza o stare de disconfort psihic sau iti reinvie amintiri triste - toate acestea nu fac decat sa iti absoarba energia si puterea de concentrare, diminuand calitatea vietii tale.



Primul pas spre amenajarea feng shui a casei tale este acela de a elimina toate lucrurile inutile, chiar daca acest proces poate fi unul destul de dificil si indelungat. In plus, este bine sa fii cinstita fata de tine si fata de ceea ce iti propui! Chiar daca in aparenta casa ta este foarte ordonata si curata, aminteste-ti sa verifici dulapul cu haine, garajul, magazia sau debaraua, adica acele coltisoare unde ai tendinta sa "ascunzi" ceea ce iti este de prisos la un moment dat.