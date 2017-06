De ce e periculos să bei alcool când e foarte cald

Cercetătorii au descoperit că nu e indicat să bei băuturi pe bază de alcool atunci când ești la plajă sau când te afli la un grătar, undeva la orele amiezii, într-o zi cu soare puternic, scrie clicksanatate.ro

Când mergi în concediu și te relaxezi, poate mai bei câte o bere sau un cocktail pe plajă. De asemenea, vara când poate ești invitat la o recepție unde se consumă atât mâncare, cât și alcool, începi să socializezi și să ciocnești câte un pahar de șampanie, vin sau bere. Dacă evenimentul nu se desfășoară într-un cort acoperit te expui din plin radiațiilor solare și te poți îmbolnăvi.

Explicația dată de oamenii de știință ar fi următoarea: vara, când mergi undeva să te simți bine și mai bei câte un pahărel, tinzi să uiți să te dai în mod repetat cu cremă, care are factor de protecție împotriva radiaților. Consumând alcool te vei binedispune, vei prelungi timpul de stat la plajă și, astfel, te vei supraexpune la soare. Din această cauză, pielea se va afla sub incidența riscului de cancer de piele.

Alcoolul afectează sistemul imunitar

Potrivit unui studiu efectuat de cercetătorii de la University of Milan-Bicocca, cei de la Karolinska Institute din Stockholm și oamenii de știință de la Icahn School of Medicine din New York, s-a descoperit că persoanele care au consumat alcool în timp ce făceau plajă au suferit mai multe arsuri decât cei care nu consumaseră, notează thedailymeal.com. Participanții la studiu au stat același timp la soare.