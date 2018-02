Absente notabile la Săptămâna Modei de la New York

New York Fashion Week (NYFW), considerat unul din evenimentele cele mai reprezentative la nivel global, a inceput luni in absenţa unor designeri nelipsiti candva de la această săptămână a modei, dar care au optat pentru alte scene ori şi-au ales propriul drum.

La podiumul NYFW au renuntat figuri importante, precum Alexander Wang, care a decis sa îşi mute prezentările din februarie şi septembrie, când se desfăşoară de obicei evenimentul, în perioada"pre-colecţiilor" din iunie şi decembrie. Fost director de creaţie al casei Balenciaga, al cărui 'afterparty' exclusivit este la fel de aşteptat ca şi colecţiile sale de când şi-a început aventura solo în 2016, el va avea ultima sa defilare în ziua de 10 februarie la New York Fashion Week.

Absenţe notabile vor fi Proenza Schouler şi Rodarte, care nu au apărut nici pe podiumul de haute-couture de la Paris; Joseph Altuzarra şi Thom Browne, care au schimbat Săptămâna Modei newyorkeze pentru cea din capitala franceză, sau Tommy Hilfiger, bastion al modei americane, care se va duce direct la Milano.

Victoria Beckham va face şi ea o schimbare în prezentarea sa de la NYFW, modelele sale urmând să-şi facă o apariţie mai "intimă" la reşedinţa James Burden din Manhattan, în amintirea începuturilor sale de acum zece ani pe care o va sărbători cu mare fast la Fashion Week din Londra, în luna septembrie.

Ultima care a anunţat schimbări a fost casa de modă Marchesa, la conducerea căreia se află Georgina Chapman, încă soţia producătorului hollywoodian căzut în dizgraţie Harvey Weinstein, şi care după ce a anunţat 'un format actualizat' pentru ziua de închidere a NYFW, a decis în ultimul moment să anuleze prezentarea.

The Council of Fashion Designers of America (CFDA) preconizează să mute prezentările din de vară şi iarnă, pe care le organizează la New York, la noi date în iunie şi decembrie, ceea ce ar putea schimba calendarul NYFW. Dar absenţa marilor designeri de pe podiumul newyorkez deschide calea altor mărci precum Bottega Veneta, sau Juicy Couture, care vor defila pentru prima dată în Big Apple şi unde moda este foarte marcată de opiniile aşa numitor 'influencer'.

Unele firme vor profita de popularitatea reţelelor de socializare şi îşi vor prezenta modelele în locuri apte pentru Instagram sau Snapchat: astfel Derek Lam va defila în preajma unei piscine, în timp ce J.Mendel va defila într-o cofetărie de lux, potrivit revistei Vogue.

"Descentralizarea" NYFW a început în 2010, când Lincoln Center, situat la vest de Central Park, i-a luat locul sediului Bryant Park, în prezent defilările fiind repartizate între Spring Studios din Tribeca, Pier 59 din Chelsea şi alte spaţii alese de propriile case de modă de-a lungul şi de-a latul marii metropole.

În mijlocul atâtor schimbări, se trăieşte senzaţia că inclusiv modul în care sunt prezentate colecţiile în faţa publicului, mai ales în această eră digitală, începe "să iasă din modă", notează The New York Times.

Este şi motivul apariţiei curentului 'See now, buy now', căruia i s-au alăturat Ralph Lauren sau Tommy Hilfiger, deşi alţii, precum Tom Ford, care prezintă colecţiile dedicate femeilor şi cele pentru bărbaţi împreună, a bătut în retragere preferând să respecte tradiţionala pauză de şase luni între defilare şi punerea în vânzare.

Ca o formă în plus de exprimare, moda va adopta la rândul său o poziţie politică cu un eveniment dedicat mişcării 'Me too', la câteva zile după ce însăşi Diane Von Furstenberg, directoarea CFDA, a proclamat 'toleranţa zero' faţă de hărţuirea sexuală în această industrie, zguduită de acuzaţiile lansate în ultimele luni împotriva unor fotografi reputaţi. AGERPRES