Cand politica se bagă și în modă

Celebrul creator de modă libanez Elie Saab a stârnit un val de critici în ţara sa natală după ce o fotografie cu actriţa israeliană Gal Gadot, interpreta eroinei din ''Wonder Woman'', îmbrăcată într-o rochie creată de designer, a apărut pe pagina acestuia de Instagram, informează vineri DPA.



În imaginea respectivă, Gadot poartă o rochie albastră. Criticii l-au atacat pe designer pentru că a postat poza pe contul său.



''Nu am o problemă cu faptul că a purtat o ţinută creată de Elie Saab, dar am o problemă cu faptul că fotografia a fost postată pe contul lui Elie Saab care s-a lăudat că un fost soldat israelian îi poartă rochia'', spune Farah Shami, un cetăţean libanez, pe Twitter.



''Nu stricaţi unul dintre puţinele lucruri care ne fac să fim mândri că suntem libanezi'', a spus Shami.



Fotografia a fost ştearsă de pe contul de Instagram al lui Saab ca urmare a criticilor, potrivit relatărilor din presa libaneză de vineri.



Saab nu-şi actualizează singur contul de Instagram, ci a angajat o companie care se ocupă de comunicarea pe reţelele de socializare, se precizează în articolele apărute în presa locală.



Designerul în vârstă de 54 de ani, care trăieşte atât în Liban, cât şi la Paris şi Geneva, nu a comentat incidentul.



Gadot şi-a făcut apariţia în rochia creată de Saab pe 9 ianuarie cu ocazia participării la premiile National Board of Review, în New York.



Libanul este oficial în război cu Israelul şi boicotează produsele israeliene de mai multe decenii.



De asemenea, Libanul interzice cetăţenilor săi să călătorească sau să intre în contact cu israelieni.



Anul trecut, Libanul a interzis proiecţia publică a filmului american ''Wonder Woman'' din cauza actriţei israeliene Gal Gadot care se află în distribuţie.



Gadot, care a fost Miss Israel 2004 înainte de a porni în cariera cinematografică, a efectuat doi ani de serviciu militar obligatoriu în armata israeliană.AGERPRES