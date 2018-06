Ce machiaj purtam in aceasta vara si care sunt cele mai frecvente greseli pe care le facem cand ne fardam!

Make-up artistul Oana Raduca iti dezvaluie secretele din spatele trusei de make-up. Vrei sa fii in pas cu moda si in materie de machiaj, in aceasta vara? Specialistii spun ca in acest anotimp, fata de anii trecuti, culorile ce se poarta sunt diferite.

Oana Raduca activeaza ca make-up artist de 4 ani. Tanara a reusit sa-si creeze un portofoliu impresionant de cliente datorita profesionalismului, dar si pentru ca studiaza mereu si e la curent cu toate tendintele in ceea ce priveste machiajul. Si-a descoperit pasiunea pentru machiaj inca din copilarie, iar cativa ani mai tarziu si-a dat seama ca aceasta este meseria pe care doreste sa o practice, urmand cursuri specializate. Oana Raduca spune, intr-un interviu amplu, cat de mult iubeste machiajul, cum le da un plus de incredere femeilor, ce secrete le invata. In plus, make-up artistul dezvaluie trendurile verii: Ultravioletul si portocaliul aprins sunt doua din culorile la moda in anotimpul calduros.

Cine este Oana Raduca? Ce a studiat si care este specialitatea sa?

Sunt un om simplu, care a studiat economie si turism cu specializare in ambele domenii, insa dupa ce am terminat toate aceste studii am ajuns la concluzia, ca iubesc machiajul mai mult si ca in viata trebuie sa facem ce ne place. De fapt asta este scopul nu? Dupa cum spunea si Confucius: "Alege o munca ce iti place si nu va mai trebui sa muncesti nici o zi in viata ta”.



De cand ai inceput sa activezi ca make-up artist?

De aproximativ 4 ani, adaug un mic plus de incredere in atitudinea femeilor care urmeaza sa participe la orice fel de eveniment, iar de curand le si ajut sa invete tainele machiajului prin cateva sedinte de automachiaj.

Cum ti-a venit ideea sa profesezi in acest domeniu sau cand ai inceput sa simti aceasta dorinta de a activa ca make-up artist?

Nu eu am ales aceasta munca, ci ea m-a ales pe mine. Totul a pornit de la o fosta colega de liceu care m-a rugat sa o machiez pentru nunta ei, pentru ca ii placea cum ma machiez eu. Am incercat sa o refuz politicos, insa fara rezultat. Si atunci, vazandu-ma cu atata presiune pusa pe umerii mei, m-am dus sa urmez un masterclass in acest domeniu, am avut si alte cereri si altele, am inceput sa urmez si alte cursuri si seminarii si asa a inceput totul. Dorinta si pasiunea de a machia, a existat inca de cand eram micuta, de pe la 7 anisori, dar pe mine, iar pana la aceasta prietena, nu m-am gandit sa machiez alte persoane.

In strainatate este frecvent acest concept? Ai lucrat si in strainatate?

Nu am lucrat in strainatate, insa am cunoscut make-up artisti internationali. Sigur ca exista acest concept, insa de la o tara alta, exista diferente de tehnica si perceptie. Exista tehnica ruseasca, o tehnica precisa, riguroasa, ce presupune multa acuratete, unde make-up artistul lucreaza foarte curat si destul de grafic, tehnica americana, aflata la celalat pol, unde make-up artistul nu pune atat de mult accent pe detaliu, cat pe ansamblu, tehnica chineza unde se merge pe un ten cat mai alb, cu buze rosii, dar fara un contur precis si altele. Insa, tehnicile pot fi combinate, iar make-up artistii se diferentiaza nu prin originea lor, ci prin stilul in care lucreaza. Unii make-up artisti sunt renumiti pentru crearea unui look natural, altii pentru unul glam, sau exista make-up artisti foarte apreciati pentru stilul urban de care dau dovada in lucrarile lor.

Cum arata o zi obisnuita din viata ta? Lucrezi 7 din 7 zile si 24 ore din 24?

Pe langa machiaj, sunt si antreprenor, am doua mici afaceri pe care incerc sa le sustin alaturi de sotul meu, si impreuna cu machiajul, da, imi cam ocupa tot timpul. Din cand in cand, imi rezerv o bucatica de timp sa ies la o plimbare in parc cu catelusa noastra. Concedii nu prea avem, mai ales ca in perioada concediilor sunt cele mai multe nunti botezuri, nu? Se stie ca make-up artistii nu au weekend-uri libere, iar concediile si le fac si ei iarna (rade – n.r.).

Romancele gresesc mereu consultand internetul atunci cand vor o noua schimbare in ritualul lor de make-up… Ce sfat le dai?

Ohhh, dar cate sfaturi nu sunt de dat. Internetul poate fi de cele mai multe ori de foarte mare ajutor, dar uneori poate fi cel mai mare dusman al nostru. Si sunt inscrisa si pe multe grupuri de machiaj atat de amatori, cat si de profesionisti, si cate lucruri gresite pot sa citesc venind din partea ambelor categorii… nici nu iti poti imagina. De la confuziile privind corectorul si anticearcan-ul pana la sfaturi de genul: ,,spranceana nu se ingroasa niciodata dedesubt!!” sau “daca ai ochii mici sa nu pui niciodata negru jos!!”. Sfatul meu pentru femeile care se machiaza si vor sa se adapteze este sa se documenteze foarte bine, si din cat mai multe surse, dar sa si experimenteze pentru a intelege si a descoperi ce le reprezinta. Presupun ca majoritatea femeilor care se machiaza constant, au fost cel putin o data la un make-up artist, si atunci le recomand sa discute si cu acesta si sa il intrebe ce le-ar ajuta. Un alt sfat ar fi sa mearga cat mai mult pe liniile clasice, si atunci nu ar avea cum sa dea gres.

Ce este la moda in aceasta vara in materie de make-up? Ce culori se poarta?

Evident, ca nebunia verii este culoarea anului, Ultraviolet, insa de asemenea, vara anului 2018 vine cu mai multe trenduri. Unul ar fi reprezentat de look-ul oriental, insotit de un machiaj cu tendinte arabesti. O alta culoare vedeta din acest sezon, este portocaliul aprins, pe care il vom regasi in reviste pus pe pleoape si chiar pe buze insa foarte glossy, spre deosebire de anii precedenti in care s-au purtat rujurile mate. Alte culori in