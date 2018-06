Fashion: afla care sunt pantofii PERFECTI in functie de modelul rochiei!

Daca iti place sa fii tot timpul in pas cu moda si la curent cu ultimele trend-uri, inseamna ca esti pasionata de ceea ce inseamna fashion si ca iti place sa te imbraci cu stil!

De aceea, este important sa cunosti cateva dintre secretele stylistilor sau ale persoanelor devenite fashion icon-uri pentru intreaga lume! Daca ai o pereche de pantofi si iti doresti sa stii exact cum sa o integrezi intr-o tinuta impreuna cu o rochie pentru a-ti crea un look inedit sau, dimpotriva, ti-ai achizitionat de curand o rochie si nu esti sigura ce model de pantofi se potriveste cu ea, este timpul sa afli care combinatii intre aceste doua piese vestimentare sunt cele mai reusite! In acest sens, site-ul The 5th Element te poate ajuta sa gasesti perechi deosebite atat din punct de vedere estetic, cat si calitativ. Retine: atunci cand iti creezi tinutele, este recomandat sa tii cont si de statura ta, dar si de forma corpului, pentru a-ti evidentia cele mai bune trasaturi!

Descopera care sunt pantofii si rochiile care alcatuiesc cea mai buna combinatie pentru orice eveniment:

Rochia in A

Aceasta croiala este foarte populara si indragita de majoritatea femeilor, pentru ca are calitatea de a avantaja aproape orice tip de silueta. Introdusa in lumea modei de catre Christian Dior, in anul 1955, aceasta era formata din partea de sus confectionata exact pe marimile corpului si o fusta plisata care cobora din talie, formand litera A. In prezent, tiparul s-a mai schimbat, insa ideea de baza este aceeasi, si anume, partea de sus stramta, iar din talie pleaca lungimea rochiei, care este mai larga. Cei mai potriviti sunt acei pantofi de piele pentru dama model Stiletto. Poti alege o pereche cu bareta peste glenza in cazul in care rochia este scurta si ai picioarele subtiri, in caz contrar, bareta poate crea iluzia de scurtare a piciorului.

Rochia dreapta

Acest tip de rochie se diferentiaza foarte mult de modelul anterior, pentru ca aceasta nu pastreaza in niciun fel linia corpului, ba dimpotriva, are de obicei o croiala larga si dreapta. Aceasta poate fi accesorizata cu o curea in talie, subtire sau groasa, in functie de preferintele personale. De obicei, acest tipar este folosit pentru rochiile casual, care pot fi purtate pe timpul zilei, fie la job ori la alte activitati. De aceea, modelul de incaltari potrivite este reprezentat de sandale din piele pentru dama cu toc inalt, gros. Acest tip de sandale este foarte comod si nu iti va crea probleme in cazul unei purtari indelungate. De asemenea, va echilibra foarte bine croiala rochiei, alungind piciorul.

Babydoll

Un alt model de rochie foarte popular este babydoll. Aceasta are ca principala caracteristica partea de jos care este voluminoasa, spre deosebire de cea superioara, care urmeaza linia corpului si pune in evidenta bustul, cu o talie foarte inalta. De obicei, acest model de rochie este scurt, lasand la vedere picioarele. De asemenea, echilibreaza vizual corpul in cazul unui bust generos. O poti purta cu o pereche de sandale cu toc subtire, simple, cu o bareta peste glezna sau cu multiple cureluse, pentru a crea o aparitie feminina si delicata.

Rochia Empire

Inspiratia pentru acest model vine din Grecia Antica. Croiala este liniara, aproape de corp, fara a fi, insa, stramta. Talia este marcata de o linie subtire, orizontala, imediat sub bust. Materialele au, in general, o greutate insemnata, pentru ca linia rochiei sa se mentina perfect. Daca esti inalta, poti purta o astfel de rochie cu o incaltaminte tip gladiator, adica sandale fara toc, care urca pe picior. Insa, daca statura nu iti permite, asorteaza o pereche de pantofi cu toc inalt, care impreuna cu rochia, vor crea o iluzie de alungire.

Tine cont de aceste sfaturi cand iti pregatesti tinuta pentru urmatorul eveniment! Nu uita, insa, ca pe langa aspectul estetic, este foarte important si confortul oferit de articolele de calitate!