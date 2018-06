Femei de succes: cum sa te imbraci ca sa fii mereu increzatoare!

Femeile de succes, indiferent in ce domeniu activeaza, au o trasatura comuna: increderea in sine. Acestea sunt admirate datorita caracterului puternic si a imaginii pe care o afiseaza in fata intregii lumi, insa cum anume o obtin?

In primul rand, trebuie sa stii ca orice reprezentanta a sexului frumos poate starni admiratia, mai ales daca este sincera, naturala si se simte bine. Aceasta din urma este, poate cea mai importanta caracteristica. Unul dintre domeniile prin care poti arata lumii personalitatea ta este prin intermediul stilului vestimentar. De aceea, este important sa alegi lucrurile care iti plac si in care te simti confortabil, indiferent daca este vorba despre fuste, pantaloni, rochii sau oricare alte articole pe care obisnuiesti sa le imbraci. Asadar, afla cum sa iti selectezi hainele pentru ca increderea in tine sa te ajute sa ajungi unde iti doresti!

Descopera cum arata garderoba unei femei care stie ce vrea

- In primul rand, este foarte important sa te imbraci adecvat ocaziei. De aceea, in dulap, trebuie sa ai piese vestimentare pe care le poti imbraca la job, la iesirile cu prietenii, la evenimente elegante si la petreceri. Pentru o tinuta business, alege camasi de dama asortate cu fuste ori pantaloni care iti imbratiseaza formele corpului discret, dar care iti pun in valoare silueta. La petreceri, nu trebuie sa epatezi prin tinute vulgare, pentru ca de cele mai multe ori, acest lucru da dovada de nesiguranta in propria persoana. Din contra, poarta tinute care se potrivesc trupului tau si care dezvaluie indeajuns incat sa lase loc misterului ce inconjoara o femeie puternica.

- Inca un lucru care poate face diferenta intre un outfit deosebit si unul care lasa de dorit este materialul din care sunt confectionate piesele vestimentare. Cele de calitate pot fi remarcate cu o singura privire, mai ales ca acestea se vor aseza asa cum trebuie pe formele tale. Alege sa investesti, atunci cand ai ocazia, in articole de valoare, chiar daca la inceput, iti vei permite un numar mai restrans de haine. Cu timpul, colectia ta se va mari si va contine doar piese deosebite, pe care le poti integra simplu si rapid in tinute care iti dau incredere in tine si care te fac sa te simti speciala!

- Croiala ar trebui sa fie una potrivita staturii tale si constitutiei pe care o ai. De cele mai multe ori, femeile achizitioneaza haine pentru ca le place cum arata pe altcineva. Insa, acest lucru reprezinta o greseala, mai ales daca trasaturile modelului nu corespund cu ale lor. Tinand cont de forma corpului, alege articole care evidentiaza punctele forte si care mascheaza micile imperfectiuni. Este valabil atat in cazul tinutelor elegante, dar si office sau casual.

- Un alt aspect de luat in calcul este reprezentat de culori si pattern-uri. Sunt foarte putine femei care pot purta orice nuanta si orice imprimeu si sa le stea bine. Daca iti doresti ca orice outfit sa fie unul special, tine cont de nuanta pielii si a parului atunci cand alegi un articol vestimentar colorat si de silueta, in ceea ce priveste modelul existent pe haine. Ca sa-ti faci o idee, daca esti scunda si ai forme, dungile orizontale nu iti sunt de ajutor. Vizual, acestea latesc zona pe care o acopera. Alege in schimb dungile verticale, care au rolul de a alungi.

Pentru a avea in dulap doar articole in care te simti bine si care te ajuta sa creezi imaginea dorita, tine cont de sfaturile mentionate. Nu uita ca este foarte important confortul, pentru a avea tot timpul un aer relaxat si sigur, specific femeilor puternice!