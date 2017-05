Franţa interzice manechinele prea slabe şi obligă menţionarea imaginilor retuşate

Manechinele vor fi nevoite să prezinte un certificat medical, pentru a-şi putea exercita profesia în Franţa, iar imaginile digitale care "slăbesc sau rotunjesc silueta" trebuie să fie menţionate ca retuşate, potrivit a două norme publicate vineri în Monitorul francez, relatează EFE.



Începând din 6 mai, modelele vor trebui să prezinte un certificat medical, valabil în ultimii doi ani care arată "starea lor de sănătate generală" şi care să evalueze mai ales indicele masei lor corporale (IMC).



Ministerul Sănătăţii francez a luat drept referinţă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care prevede că o persoană este considerată slabă când are un IMC - care măsoară relaţia dintre greutate şi înălţime - de sub 18,5.



Legea prevede pedepse de până la 6 luni de închisoare şi amenzi de 75.000 de euro pentru cei care se fac vinovaţi de angajarea în acest domeniu a unor persoane considerate prea slabe.



De asemenea, imaginile vor trebui însoţite de la 1 octombrie de menţiunea "fotografie retuşată" pentru mesajele publicitare care apar în ziare, afişe, internet sau cataloage.



Obiectivul Ministerului Sănătăţii este de a lupta împotriva anorexiei prin interzicerea modelelor prea slabe la defilările de modă.



Franţa se alătură astfel unor ţări ca Spania, care interzice din 2006 defilarea top-modelelor cu un IMC de sub 18 pe Pasarela Cibeles, sau Italia.

Sursa: www.agerpres.ro