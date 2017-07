Filmări la peste 42 de grade Celsius pentru „Aventură cu 4 stele”

„ Aventură cu 4 stele”, emisiunea care îi va duce te telespectatorii Antena 1 într-o călătorie în Grecia este în plină desfășurare. Prima destinație aleasă a fost Maronia, un sat de munte situat la 3 km de mare, in zona Rhodope. Gina Pistol, Margherita de la Clejani, Speak si Flick – Domnul Rimă sunt primele vedete care au acceptat să plece în această aventură. Provocările au început încă din primele minute și au continuat pe tot parcursul filmărilor. Să călătorești pănă în Grecia cu un autocar fără aer condiționat vs să călătorești într-un automobil de lux, să dormi în casele bătrănilor din Maronia și să îi ajuți să își îngrijească măslinii în plină zi, pe o vreme toridă, la peste 42 de grade Celsius vs să îți petreci ziua la piscină, cu un cocktail în față.; sunt doar căteva din primele evenimente ce au avut loc în cadrul acestei aventuri, evenimente generate de diversele probe la care cele 4 vedete au fost supuse. Prima săptămâna de filmare s-a lăsat și cu o petrecere, Cosmin Seleși, prezentatorul show-ului, aniversându-și ziua de naștere.” În urma postărilor mele de pe conturile de socializare primesc multe mesaje în care oamenii îmi urează vacanță plăcută. Peisajele de aici sunt într-adevăr superbe, dar ritmul nostru de lucru nu e deloc de vacanță. Bine, având în vedere probele și activitățile pe care le au de făcut cele patru vedete, nu am dreptul să mai comentez nimic J „, a declarat Cosmin.

Următoarea destinație în care au ajuns alte patru vedete este Perdika, oraș aflat în Thesprotia, Epirus. Aventură cu 4 stele” este o emisiune realizată după formatul italian „Ricchi e poveri” (”The Rich And The Pauper”), filmată în Grecia. În fiecare ediție, 4 vedete intră intră în competiție și în funcție de rezultat vor fi departajate constant: două dintre ele vor locui într-o vilă sau hotel de lux, în vreme ce celelalte două vor fi găzduite de localnici cu condiții materiale limitate. Cei care câștigă fiecare probă se bucură de o vacanță luxoasă, dar asta doar pentru câteva ore, în intervalul dintre probe, iar cei care pierd experimentează viața și muncile cele mai diverse și solicitante ale localnicilor.