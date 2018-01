Ai toate motivele sa iti achizitionezi o bicicleta de fitness! Iata care sunt acestea

Bicicleta de fitness este printre cele mai bune investitii pe care ai putea sa le faci in materie de aparate pentru acasa! Acest lucru se datoreaza in primul rand numeroaselor beneficii pe care le are utilizarea unui asemenea aparat asupra organismului tau. In al doilea rand, exista o gama variata de biciclete din care poti sa alegi, la preturi accesibile pentru orice buzunar. Spre exemplu, iti poti comanda bicicleta dorita online, simplu si rapid, de pe site-ul Sport-Mag.

Dar inainte sa faci acest pas, hai sa vedem care sunt motivele pentru care ti-ai cumpara o bicicleta de fitness pentru acasa:

1. Datorita designului modern, ergonomic, majoritatea bicicletelor existente pe piata la ora actuala sunt usor de utilizat, functioneaza silentios si nu ocupa mult spatiu. In plus, exista chiar si biciclete pliabile, cum ar fi cele magnetice.

2. Cu ajutorul unei biciclete performante te poti antrena confortabil, rapid si eficient chiar acasa la tine. Astfel, vei obtine mai usor rezultatele dorite! Datorita unui calculator inteligent de care orice bicicleta de fitness dispune in general, ai posibilitatea sa-ti setezi nivelul de intensitate al exercitiilor in functie de obiectivele tale. Calculatorul afiseaza multiple functii utile pentru monitorizarea antrenamentului: timp, viteza, distanta, calorii, scanare etc.

3. Daca vrei sa slabesti, acesta fiind unul din scopurile principale ale utilizarii unei biciclete de fitness, poti arde pana la 800 de calorii in doar 60 de minute in urma unui antrenament cardio intens. Totodata, vei reusi sa te mentii in forma mult mai simplu!

4. In plus, o bicicleta de fitness te ajuta sa-ti tonifiezi fesele, coapsele si gambele. Iar daca iti doresti un antrenament complet, care sa-ti puna in miscare si bratele, poti apela la o bicicleta eliptica prevazuta cu manere mobile. In felul acesta vei depune efort inclusiv la nivelul pieptului si abdomenului, al muschilor spatelui, bicepsului si tricepsului.

5. Un alt motiv pentru care sa folosesti asemenea aparate consta in imbunatatirea conditiei fizice, cresterea rezistentei la efort si intarirea sistemul imunitar. De asemenea, pedaland orice tip de bicicleta doresti, te vei relaxa dupa o zi extenuanta de munca, te vei elibera de stres si vei obtine un tonus psihic mai bun!

6. Un beneficiu major al utilizarii bicicletei de fitness este faptul ca aceste aparate, prin efortul fizic pe care-l depui in mod controlat, imbunatatesc functionarea inimii si a plamanilor. Totodata, astfel de exercitii contribuie la mentinerea sanatatii sistemului cardiovascular si reducerea riscului de aparitie a bolilor metabolice. Prin urmare, bicicletele pot fi folosite chiar si in scopuri terapeutice, pentru recuperare medicala (probleme de sanatate la nivelul articulatiilor sau coloanei vertebrale).

7. Datorita designului robust si stabil, reglabil, bicicletele de fitness sunt practice si accesibile oricui, indiferent de conditia fizica. In plus, achizitionand un astfel de aparat pe care sa il folosesti acasa ori de cate ori doresti, rapid si eficient, vei economisi bani, timp si energie!

Asadar, ai toate motivele pentru care sa-ti achizitionezi o bicicleta de fitness pentru acasa. Insa tine cont de faptul ca, pentru rezultate vizibile, trebuie sa depui efortul necesar in mod constant si sa combini exercitiile cu un stil de viata sanatos!