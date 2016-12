Ajutor de Moș Craciun

O tânără antreprenoare îndrăgostită de cadouri, s-a gândit să îmbine utilul cu plăcutul și să pornească o afacere inedită: să le vină în ajutor celor care caută cadouri pentru cei dragi. Elena Cobianu este a reușit să obțină o finanțare pentru proiectul ei de la Romanian Startups, iar acum se află în programul Erasmus pentru tineri antreprenori din Spania.

Decadoo este un serviu de recomandări de cadouri sub forma unei aplicatii web care simplică găsirea cadoului perfect.

“Funcționează destul de simplu: persoana care nu știe ce cadou să ofere celui drag, intră pe decadoo.com, răspunde la întrebările noastre și astfel creionează profilul destinatarului cadoului. În câtteva minute ca primi pe pe mail o listă de variante de cadouri recomandate care se potrivesc persoanei pentru care se caută darul. Siteul nu stochează produse, doar le recomandă, iar în momentul în care cineva plasează o comandă, Decadoo îl transferă către site-ul partener de unde poate să achiziționeze produsul respectiv. În funcție de timpul de livrare, cadoul poate să ajungă în două ore cel mai rapid, în 24, 48 de ore sau pentru cadourile unicat și realizate pe comandă, în câteva zile“, explică antreprenoarea.

Pasionată de schimburile de cadouri încă din copilărie, Elena și-a transformat bucuria de a dărui într-o idee de afacere de succes. Am reținut sentimentul bucuriei aniversărilor încă de când eram mică și fără să vreau am început să țin minte zilele de naștere ale apropiaților. Eram cam prima persoană care le făcea urări, dar și cea desemnată să găsească darul potrivit, așa că am început să mă întreb cum ar fi dacă procesul acesta ar putea să fie mai simplu”, povestește tânăra.

Anul acesta Elena Cobianu a fost selectată cu ideea ei să participe la Global Entrepreneurship Summit dintr-o selecție de 5000 de startup-uri din toata lumea, unde se alege câte un singur reprezentant din fiecare țară, însă Romania a fost destul de norocoasă și a avut două startupuri selectate: Decadoo și Fotocolaj.

În preajma sărbătorilor, Decadoo este un fel de ajutor al Moșului care îi scoate din impas pe cai care se află în pană de idei atunci când caută cadouri.