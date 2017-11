Descoperă AEROMIX, un antrenament de ultimă generaţie

Dacă te-ai săturat de orele de aerobic clasic, atunci poţi încerca altceva. Aeromix este un nou tip de antrenament care a cucerit lumea întreagă. Recent, clasele de Aeromix au ajuns şi în anumite săli de fitness din România. Pe scurt, Aeromix combină mişcări din antrenamentul aerobic, step şi exerciţii la podea. Nu ai nevoie de greutăţi pentru a-ţi modela corpul, dar poţi folosi, la alegere, gantere foarte uşoare. Aeromix este foarte dinamic şi se concentrează în special pe zonele cu probleme cum ar fi abdomenul sau coapsele.

Parcă niciodată nu atingem greutatea dorită şi vrem să mai slăbim măcar 2-3 kilograme. Uneori nu este nevoie să slăbim, ci doar să ne mai „sculptăm” puţin corpul. Paradoxul face ca o persoană cu un corp tonifiat să cântărească mai mult decât o persoană care nu merge la sală. Vorbim aici de o diferenţă mică de kilograme, dar trebuie să înţelegem că numărul de kilograme este orientativ şi nu ar trebui să ne obsedeze fiecare sută de grame în plus sau în minus. Important este ce vedem în oglindă, nu pe cântar. Aeromix este în special pentru cei care nu vor să folosească greutăţi şi diverse aparate de fitness, iar antrenorii recomandă să mergi la antrenamente de două ori pe săptămână pentru a avea rezultate.

Aeromix combină mişcări clasice de aerobic cu exerciţii prin care îţi foloseşti propria greutate a corpului. Antrenamentele sunt grele, dar şi distractive pentru că se fac pe muzică dinamică. „Aş recomanda Aeromix mai mult femeilor pentru că acest tip de antrenament lucrează în mod special muşchii fesieri şi abdominali. Bineînţeles, toate grupele musculare sunt implicate în combinaţiile de exerciţii, dar ţintele principale sunt acele zone de care toate doamnele şi domnişoarele se plâng. Beneficiile sunt numeroase: în primul rând slăbeşti, apoi îţi tonifici întreg corpul”, spune Adrian Bogdan, antrenor de box şi fitness. Pe lista beneficiilor mai găsim oxigenarea întregului ţesut celular, creșterea rezistenţei cardiace, a flexibilității şi coordonării. Si te scapă de stres.

BENEFICIILE AEROMIX

- se lucrează toate grupele musculare

- arzi grăsimea de pe abdomen

- îţi tonifici organismul

- slăbeşti

- scapi de grăsimea de pe abdomen

- creşti rezistenţa organismului

- oxigenezi întreg ţesutul celular

- scapi de stres

- creşte rezistenţa cardiacă

- lucrezi fără greutăţi

- creşte mobilitatea şi coordonarea

Scapă de efectul yo-yo

Una dintre marile probleme cu care se confruntă femeile este că slăbesc, dar apoi revin rapid la greutatea iniţială sau, mai rău, pun câteva kilograme în plus. Specialiştii denumesc această situaţie efectul yo-yo, pentru că slăbeşti, te îngraşi, iar slăbeşti şi tot aşa. Nu faci altceva decât să îţi bulversezi corpul. Asta pentru că organismul are „memorie” şi are nevoie de o perioadă de acomodare de câteva luni cu noua greutate. Corpul tău încearcă să te aducă înapoi la greutatea cu care s-a obişnuit ani de zile. Pare ciudat, dar mecanismele de supravieţuire intră în acţiune fără să ne dăm seama. „Este important să avem răbdare şi voinţă când pornim în această aventură. Organismul uman memorează greutatea corporală la care este obişnuit şi dacă îl privăm de mâncare şi slăbim, atunci el va încerca să revină la imaginea pe care o ştie şi va începe să depoziteze grăsime din mâncăruri care poate înainte nu te afecteau. Important este să nu recurgem la o dietă severă. Regula cu 5 mese pe zi se aplică în absolut toate cazurile şi sportul, bineînţeles. Pentru efectele dorite, ar fi indicat să mergem la două antrenamente de Aeromix pe săptămână. Mâncatul sănătos şi sportul nu reprezintă doar un slogan repetat la nesfârşit de antrenori şi nutriţionişti, ci ar trebui să fie un stil de viaţă”, mai spune Adrian Bogdan.

Pentru a scăpa de efectul yo-yo este nevoie să ţii dietă cel puţin patru luni de zile şi să faci sport regulat, spun specialiştii. După dietă, nu este indicat să introduci brusc mâncăruri grase sau dulciuri de care nu te-ai mai atins luni de zile. Chiar dacă termini dieta, va trebui să mânănci în continuare sănătos, iar mâncărurile de tip fast-food şi dulciurile să fie excepţii.

Antrenamentele Aeromix sunt şi distractive pentru că se pot face în grup numeros, iar muzica este cât mai antrenantă. Unele antrenamente nici nu vor semăna cu exerciţii pentru slăbit, ci îţi vor da senzaţia că eşti la cursuri de dans modern.

CALEIDOSCOP

Cel mai mic aparat de făcut suc acidulat

BubbleCap nu e storcător de fructe sau blender, ci un dispozitiv care te ajută să faci orice băutură acidulată. Dispozitivul se conectează ca un dop la sticla în care se află în băutura şi apoi se eliberează dioxidul de carbon. Înainte de a fi scos pe piaţă, BubbleCap poate fi comandat online penru 15 dolari, cu 50% mai puţin faţă de preţul final.

Jucăria cu inteligenţă artificială

STEMosaur este un dinozaur cu inteligenţă artificială care îi va distra pe copii, dar îi va ajuta şi să înveţe lucruri noi. Dinozaurul ştie matematică, geografie, biologie, astronomie şi multe alte lucruri. STEMosaur poate avea conversaţii mai lungi cu cei mici. Jucăria va costa aproximativ 100 de dolari.

Gadget-ul care te ajută să slăbeşti

Silk’n Lipo este un fel de centură care te ajută să scapi de grăsimea care se depozitează în anumite zone şi care este greu de îndepărtat. Aparatul poate fi folosit pentru abdomen, coapse sau braţe şi nu trebuie să-l ţii pe tine mai mult de 15 minute pe zi. Silk’n Lipo foloseşte acelaşi sistem ca aparatele de electrostimulare din saloanele de înfrumuseţare.