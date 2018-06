HOROSCOP: Trei zodii, norocoasele acestei veri!

HOROSCOPUL VERII. In opinia astrologilor, trei zodii se vor bucura din plin de cele trei luni de vara. Iata care sunt acestea:

Taur

Veti fi in centrul atentiei, stralucind precum o vedeta de cinema pe covorul rosu. Veti fi inconjurati de iubire si intelegere. Energia care va cuprinde in aceasta vara va ajuta sa cuceriti chiar si cele mai inaccesibile inaltimi.

Perioada de vara va aduce evenimente frumoase, memorabile. In viata personala veti veti gasi sau regasi armonia, toate problemele aparute in interiorul unui cuplu gasindu-si rezolvarea.

Daca sunteti inca singuri, pregatiti-va pentru o minunata poveste de dragoste.

Rac

Viata sociala va fi macata de evenimente care va vor taia rasuflarea. Petrecerile se vor tine lant. In plus, situatia financiara se va ameliora substantial.

In plan profesional, cariera dumneavoastra va prinde, pur si simplu, aripi. Veti intalni oameni importanti care va vor ajuta sa evoluati din toate punctele de vedere.

Veti avea succes, veti cuceri respectul si simpatia multora. In aceste conditii, veti dobandi un plus de siguranta si incredere pentru transpunerea in practica a planurilor de viitor. Profitati de aceasta perioada.

Capricorn

Fericire, veselie si emotii: sunt cele trei componente esentiale ale acestei veri. Este posibil ca, la un moment dat, sa va simtiti oarecum vinovati de binele care vi se intampla si care va impiedica sa va concentrati la locul de munca.

Alungati insa aceste ganduri, pentru ca succesul este de partea dumneavoastra. Vara anului 2018 reprezinta perioada care va lasa in suflet amintiri dintre cele mai placute.

Chiar daca munca dumneavoastra va trece, oarecum, pe plan secund, cariera nu va avea de suferit din aceasta cauza. Veti propune sau veti primi proiecte importante, oferte incredibile si, beneficiind de ajutorul conducerii sau a unor binevoitori, veti depasi orice dificultati.