Top 7 activitati distractive tata-copil

In ultima vreme tatii sunt din ce in mai implicati in cresterea si educarea copiilor. Daca in trecut acestia aveau drept sarcina familiala aducerea banilor acasa, iar restul (educatia, jocul, hrana) era in grija mamei, in prezent barbatii moderni se implica din ce in ce mai mult in toate activitatile pe care copilul le desfasoara pe parcursul unei zile intregi (acasa, la scoala, la joaca).

Imbunatatirea relatiilor tata copil este necesara in orice familie care isi doreste sa creasca un copil sanatos fizic si mental. Daca pana acum tatii obisnuiau sa aiba in grija doar satisfacerea propriilor pasiuni legate de colectionarea de timbre, ceasuri pentru barbati, obiecte de arta, monede etc, de astazi ei ii atrag pe micuti in aceste hobby-uri si le transmit mai departe pasiunea pentru distractie si frumos.

Iata 7 activitati interesante in acest sens!

Specialistii in dezvoltarea copiilor recomanda ca activitatile acestea sa fie unele potrivite varstei celor mici, sa fie distractive, educative si sa fie facute cu placere si nu ca o obligatie. Exista numeroase alegeri potrivite pentru fiecare, trebuie doar sa fie gasite pasiunile comune, care sa aduca satisfactie ambilor parteneri.

- Jocurile electronice sunt preferate de toata lumea pentru petrecerea timpului liber, mai ales ca exista foarte multe la care pot participa amandoi. Cea mai buna solutie in aceasta privinta este alegerea unei console pentru jocuri care poate fi folosita usor, chiar si de catre cei care nu au multe cunostinte in domeniu. Oferta de jocuri pentru aceste console este imensa, pentru toate gusturile si toate varstele;

- Practicarea unui sport impreuna este iarasi o alegere potrivita fiind stiut ca efortul fizic face bine nu doar la sanatate, ci si la dezvoltarea unei relatii optime intre tata si fiu. Exista o lista intreaga de sporturi din care poti alege, dar cea mai buna optiune pentru orice tata va fi, cu siguranta, fotbalul, usor de practicat de toata lumea si care nu necesita cheltuieli foarte mari;

- Pasiunea ta pentru automobile poate fi lasata mostenire copilului daca il implici de mic in aceasta activitate. O alegere buna ar fi repararea unei masini vechi impreuna cu fiul, ceea ce presupune petrecerea unor momente frumoase, dar si utile. Mai mult de atat, dupa ce va fi reparata, ea poate fi data tanarului atunci cand varsta legala ii va permite sa o conduca, acest lucru oferindu-i satisfactii in plus;

- Realizarea unei colectii poate fi o pasiune comuna celor doi, cu multe satisfactii si cu rezultate educative in acelasi timp fie ca e vorba despre monede, pietre semipretioase, carti sau timbre. Aceasta activitate il responsabilizeaza si il poate pregati spre viitor indreptandu-l spre o meserie legata de obiectul colectiei poate;

- Pescuitul ramane o activitate preferata a tuturor romanilor, mai ales ca poate fi imbinat cu placerea de a calatori si a vedea locuri noi. Momentele petrecute pe malul apei pot fi amintiri de neuitat imortalizate pentru eternitate cu ajutorul telefonului mobil, mereu la indemana. Mancarea va fi mult mai gustoasa daca va fi procurata impreuna de cei doi parteneri;

- Gradinaritul si activitatile din gospodarie pot fi, de asemenea, elemente esentiale in dezvoltarea relatiei tata-fiu. Cel mic va fi incantat sa fie lasat sa foloseasca unele echipamente si scule electrice sau mecanice sub supravegherea si indrumarea tatalui, iar rezultatul muncii poate fi aratat cu mandrie celorlalti membri ai familiei, rudelor si prietenilor;

- Sahul este un sport al mintii preferat de cei mai destepti oameni, iar faptul ca este jucat in doi este o alegere ideala pentru o activitate tata-fiu. Acest sport dezvolta memoria, imaginatia, logica, gandirea in viitor si, din acest motiv, ramane o solutie excelenta pentru dezvoltarea copilului tau. In plus, nu ai nevoie decat de o tabla de sah si un loc linistit pentru a petrece cateva clipe in compania celui mic.

In concluzie, este important sa nu-ti lasi copiii singuri sau in compania televizorului, telefonului si laptopului, ci atrage-i in ceea ce faci pentru ca satisfactiile vor fi de ambele parti.