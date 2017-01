Actorul Charlie Sheen: În ziua când am fost diagnosticat cu HIV, am vrut să înghit un glonţ

Actorul Charlie Sheen a detaliat miercuri în cadrul emisiunii Good Morning America aspecte ale luptei sale cu virusul HIV, scrie UPI.com.



În ziua în care am fost diagnosticat, am vrut imediat să înghit un glonţ, a spus actorul la emisiunea lui Michael Strahan despre momentul în care a aflat că are această maladie.



Însă mama mea era acolo şi nu am vrut să fac acest lucru în preajma ei sau să o las în postura de a curăţa acea mizerie. Apoi, s-a întâmplat altceva. Ei mi-au dat un pumn de pastile şi mi-au spus să merg acasă şi că o să continui să trăiesc, a povestit actorul.



Dacă aş fi fost însă diagnosticat cu o formă de cancer la creier sau cancer de stomac, ori vreo formă de meningită, acum nu am mai fi stat de vorbă aici, a continuat Sheen care a explicat că în prezent priveşte HIV ca pe o modalitate prin care-i poate ajuta pe alţii. Mă simt de parcă aş purta o torţă pentru o mulţime de oameni care suferă de acelaşi lucru, explicat actorul de 51 de ani.



El a mai spus că este mulţumit de faptul că este implicat într-un studiu al agenţiei Food and Drug Administration pentru testarea unui medicament denumit PRO-140, care ar urma să obţină aprobarea de a fi vândut pe piaţă.



Charlie Sheen a anunţat că este seropozitiv în noiembrie 2015, la patru ani după ce a fost diagnosticat cu HIV. AGERPRES