Adriana Trandafir a ajuns de la filmări, direct pe patul de spital

Actrița Adriana Trandafir a ajuns de pe platourile de filmare ale primei ediții ale unui show TV direct la spital.

Pe Adriana a început să o doară piciorul drept, după ce a imitat pe scena show-ului personajul care i-a picat la ruletă. Pentru că durerea nu dădea semne să cedeze, ba chiar creștea în intensitate, la încheierea filmărilor, seara târziu, cunoscuta actriță s-a dus direct la Spitalul de Urgență Floreasca, la camera de gardă. “Acolo, pe scenă, datorită adrenalinei, nu am simțit durerea. După ce mi-am susținut însă proba, pe măsură ce timpul trecea, genunchiul mă durea din ce în ce mai tare. Așa că, la încheierea filmărilor, m-am urcat în mașină și m-am dus direct la spital. După ce m-a consultat, medicul mi-a spus că am o luxație de genunchi. Mi-a prescris un tratament cu antiinflamatoare și mi-a recomandat repaus la pat pentru câteva zile. Acum sunt bine, slavă Domnului!”, spune aceasta.

Care este personajul pe care Adriana Trandafir îl interpretează pe scena show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, în premiera celui de-al 12-lea sezon “Te cunosc de undeva!”.