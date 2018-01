Al Bano divorțează din nou și pune capăt carierei sale de cântăreț

Marin Raica/Intact Images Al Bano Al Bano





Cântăreţul italian Al Bano şi prezentatoarea Loredana Lecciso au decis să divorţeze după 18 ani de căsătorie, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.



Al Bano Carrisi, 74 de ani, şi Loredana Lecciso, 45 de ani, au împreună doi copii. Prezentatoarea a decis să plece definitiv din casa pe care cei doi o împart la Cellino San Marco, oraşul natal al artistului.



Mass-media italiene semnalează că motivul acestei despărţiri ar putea fi gelozia pe care Loredana o simte faţă de fosta lui soţie, Romina Power, cu care artistul menţine o relaţie foarte bună şi cu care a susţinut numeroase concerte.



De asemenea este un lucru obişnuit ca cei doi foşti soţi să se laude reciproc în interviuri, având în vedere că la vremea lor au fost unul din cuplurile cele mai populare şi iubite din peisajul muzicii italiene.



Pe lângă această veste, Al Bano a anunţat pentru a doua oară că renunţă la scenă la sfârşitul acestui an.



El a făcut primul anunţ de acest fel în programul de televiziune Porta a Porta, după ce a suferit două preinfarcturi. Al Bano a spus că a sosit timpul să lase muzica şi să se ocupe mai mult de viţa de vie, de măslini şi de familie.



"Am dedicat mulţi ani artistului, iar acum mă voi dedica omului. Voi cânta sub duş, pasiunea nu se va stinge, voi cânta la chitară în camera mea. Este necesar să iau o pauză de reflecţie", a spus el atunci.



Totuşi, în pofida anunţului şi veştii că divorţează, rămâne de văzut dacă acest lucru va fi definitiv sau un ceva temporar, având în vedere că îl aşteaptă o agendă foarte încărcată de concerte internaţionale în care îl va însoţi, după cum se ştie, Romina Power.AGERPRES