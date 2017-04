Alex Vasilache cântă și vorbește fluent în limba greacă

Sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Alex Vasilache îl va imita pe Nikos Vertis, unul dintre cei mai de succes interpreți greci. Prilej să-i uimească pe ai săi colegi cu felul în care vorbește limba lui Socrate. Alex spune că a învățat grecește în perioada studenției, de la colegii veniți să studieze medicina la București.

“În Facultatea de Medicină am avut prieteni greci, așa că am învățat limba de la sursă. (râde) La început nu am avut manuale, dar o prietenă foarte bună grecoaică mi-a scris și tradus cuvânt cu cuvânt versurile melodiilor grecești care îmi plăceau și pe care îmi doream să le cânt. Pot spune, astfel, că mi-au fost profesori Dalaras, Mitropanos și Poulopoulos, artiști greci din generația "veche"”, spune Alex.

Fascinația pentru limba, istoria și cultura Greciei o are din copilărie, când citea “Legendele Olimpului”. “De asemenea, am un sentiment de "acasă" de fiecare dată când ajung în Grecia”, mai spune el.

Cântecul pe care Alex îl va interpreta sâmbătă, la “Te cunosc de undeva!”, este unul de dragoste, “în care Nikos Vertis își mărturisește dragostea pasională, care îl împinge la lucruri nebunești”.

Cum vor aprecia jurații transformarea lui Alex Vasilache, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva”.