Andreea Ibacka și-a petrecut ziua de naștere la filmări

Zi plină de emoții pentru Andreea Ibacka! Actrița din “O grămadă de caramele”(proiect care va începe în toamnă la Happy Channel) și-a sărbătorit ziua de naștere pe platourile de filmare. Colegii s-au pregătit ca la carte pentru aniversarea Andreei, punând la cale o petrecere surpriză, care a emoționat-o până la lacrimi.

În copilărie, își dorea enorm să-și serbeze ziua de naștere, la școală, în compania colegilor ei, însă vacanța de vară mereu a împiedicat-o să trăiască acest moment. Vineri, pe platourile de înregistrări pentru proiectul “O grămadă de caramele”, care va începe în curând la Happy Channel, Andreea Ibacka a avut parte de o surpriză de proporții!

“La mulți ani, Andreea!”, i-au strigat în cor Ioana Ginghină, Andreas Petrescu, Rapha, Virginia Rogin, dar și membrii echipei de producție, care au ținut neapărat s-o sărbătorească pe îndrăgita actriță așa cum se vine. Gestul acestora a emoționat-o pe Andreea până la lacrimi. “Mi-a plăcut mult surpriza, am plâns! M-am trezit la ora cinci, pentru că am avut filmare de dimineață, iar surpriza a venit de la prima oră, când nici nu mă așteptam”, a mărturisit Andreea.

“În copilărie, întotdeauna m-am plâns că sunt născută vara și că nu pot să duc bomboane la școală. Astăzi, am sărbătorit alături de toată echipa de la << O grămadă de caramele >>. Colegii mi-au cântat << la mulți ani >>, exact așa cum nu mi se întâmpla în copilărie. Am fost foarte fericită!”, a mai spus ea.

Produs de Ruxandra Ion, după scenariul Simonei Macovei, în regia lui Radu Grigore, proiectul “O grămadă de caramele” va începe, în această toamnă, la Happy Channel, cu prima parte, denumită “Blestemul”. Andreea Ibacka o interpretează pe Paula, o tânără de 28 de ani, directoarea unei celebre reprezentanțe auto din România. Este o femeie frumoasă, energică, bogată, cu simțul umorului. A început să lucreze, încă din timpul facultății, ca sales manager și mereu a promovat. Filosofia de viață a Paulei este “Fii fericită, azi, că mâine nu se știe ce îți rezervă viața!”.