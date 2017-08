Antonio Banderas care a suferit recent un infarct declară că se "simte bine" şi exclude o altă intervenţie coronariană

Actorul spaniol Antonio Banderas, care la începutul anului a suferit un infarct şi a trecut de două ori pe la blocul operator, a asigurat că acum "se simte bine" şi că nu are nevoie de o altă intervenţie coronariană, relatează EFE.



"Mă simt al naibii de bine şi deocamdată nu voi face o altă operaţie pe inimă", a declarat actorul, prezent la Marbella (Málaga, sudul Spaniei) pentru a-şi prezenta noua linie de accesorii, 'Antonio Banderas Design', creată pentru Starlite Shop.



Banderas studiază design-ul de doi şi jumătate la universitatea din Londra şi a venit la Marbella pentru a-şi prezenta noua linie de accesorii inspirată "din cultura mediteraneeană şi visul european după cel de-al Doilea Război Mondial".



"Are legătură cu perioada nostalgică, cu ochelarii de soare din anii 50 şi cu personaje precum María Callas, Jean Paul Belmondo, Federico Fellini, cu Dolce Vita, naşterea festivalului de la Cannes şi San Remo", a explicat actorul.



În ce priveşte cinematografia, în perioada următoare se aşteaptă lansarea în cinematografe a unor producţii în care Banderas a avut roluri principale, sau a jucat, dintre care a semnalat în mod special filmul 'Life itself', în regia lui San Fogelman şi avându-i ca protagonişti pe Olivia Wilde şi Oscar Isaac.



"Este o poveste foarte interesantă şi de mare impact, care se desfăşoară în două locaţii complet diferite, precum oraşul New York şi o grădină de măslini din Sevilia, care cred că va face senzaţie", a promis Banderas.AGERPRES