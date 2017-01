Antonio Banderas, spitalizat după ce a acuzat "dureri agonizante în piept"

Actorul spaniol Antonio Banderas (56 de ani) a fost dus de urgenţă joia trecută la un spital din apropierea casei sale din comitatul britanic Surrey, după ce a acuzat dureri în piept, a informat duminică publicaţia britanică The Sun.



Starul făcea sport în momentul în care a simţit brusc "o durere agonizantă în piept". În urma unui apel la numărul de urgenţă 999, o ambulanţă a fost trimisă la faţa locului joi.



Actorul, care s-a mutat în Marea Britanie în 2015, a fost transportat la Spitalul St. Peter din localitatea Chertsey. Starul, cunoscut pentru rolurile din "Mask of Zorro", "Shrek" şi "Desperado", locuieşte într-o proprietate de 2,4 milioane de lire sterline în satul Cobham.



Medicii l-au ţinut sub observaţie, externându-l la scurt timp după ce au considerat că starea sa este sigură. Într-o declaraţie făcută The Sun, actorul a lăudat doctorii pentru felul în care au avut grijă de el, confirmând totodată că a avut un "episod".

AGERPRES