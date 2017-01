Anul acesta, Christian Sabbagh va deveni din nou tată şi se va căsători! Vezi cum arată viitoarea soţie

Anul 2017 debuteaza in forta pentru Christian Sabbagh! Pe langa faptul ca va deveni tata pentru a treia oara si lucreaza intens pentru noul sezon al emisiunii „Sabbagh in actiune”, ce va incepe in aceasta vineri, vedeta Kanal D isi va schimba si statutul civil.

"Inca nu am stabilit data botezului sau cea a cununiei civile. Oricum, cununia civila o vom face pana sa se nasca copilul, pana in martie, cel tarziu. Va fi o ceremonie restransa, cu prieteni apropiati”, spune jurnalistul.

Christian şi Iulia