Au născut recent, dar s-au refăcut rapid. Mămici cu silueta perfectă

Sarcina reprezintă pentru femei, pe lângă bucuria aducerii pe lume a unei fiinţe, şi griji în ceea ce priveşte silueta. Multe se îngraşă şi nu mai pot reveni după naştere la talia de dinainte. Nu este cazul câtorva vedete, care se mândresc cu un corp perfect, la doar câteva luni după naştere.

Cântăreaţa Andreea Bălan s-a refăcut rapid după naşterea unei fetiţe, Ella, şi a revenit pe scenă la doar o lună după ce a devenit mămică. Artista are o siluetă ca trasă prin inel după ce a făcut tratamente corporale, nu s-a mai atins de pâine, dulciuri, prăjeli. Ea a mărturisit pentru Antena Stars şi că programul încărcat de repetiţii pentru concertele sale a avut de asemenea un aport la refacerea ei.

Anca Serea este una dintre cele mai frumoase mămici din lumea vedetelor. Ea are nu mai puţin de 5 copii, doi cu primul soţ, Filip Poplinger, decedat în 2010, la numai 36 de ani, din cauza unei leucemii, şi alţi trei cu cântăreţul Adi Sînă. ”Nu fac nimic deosebit faţă de ce făceam înainte. Mănânc de bun simţ, spun eu”, a declarat Anca Serea, care crede că "de vină" sunt şi genele sale bune, dar şi faptul că nu prea doarme noaptea, trebuind să-şi supravegheze copiii.

După ce a devenit mămică pentru prima oară, Bianca Drăguşanu s-a refăcut complet în doar câteva săptămâni. Vedeta, care a botezat-o pe micuţa Sofia Natalia duminica trecută, se declară în formă maximă, datorată atât alimentaţiei sănătoase, cât şi orele petrecute în sala de sport. Aşa cum ne-a obişnuit dintotdeauna, Bianca se mândreşte nevoie-mare cu talia ei de viespe, pozându-se în oglindă şi urmcât fotografiile pe site-urile de socializare.

Cea mai proaspătă mămică, Sandra, cea de-a treia nevastă a fostului fotbalist Adrian Mutu, a revenit la silueta de invidiat în doar trei săptămâni după naştere. Soţia preşedintelui dinamovist nu a avut bătăi de cap cu refacerea taliei, deoarece nu a luat mult în greutate în timpul sarcinii. Sandra s-a căsătorit cu Adrian Mutu în Cuba, la începutul acestui an, şi a născut exact acum o lună un băieţel care-l se numeşte Tiago.

Diana Bart se pregăteşte să intre în clubul mamelor

Prezentatoarea emisiunii “Focus Magazin”, de la Prima TV, Diana Bart, și-a pregătit bagajele pentru maternitate. Vedeta, care trebuie să nască natural săptămâna viitoare, în jur de 15 mai, este încă activă și șochează cu silueta ei. Ea îşi ia la maternitate kitul cu celule stem. “De acum mă gândesc să fac tot ceea ce trebuie pentru sănătatea și siguranța viitorului copilului meu. Celulele stem sunt o adevărată minune, pot salva vieți. Nu doar a copilului, dar și a rudelor. Acum, pusă în postura de mamă, știind că dau viață copilului meu, chiar nimic nu mai contează decât să știu că este bine și sănătos. Iar dacă medicina a evoluat atât de mult încât să mă poata asigura de asta, voi profita din plin! Chiar mă simt liniștită!“ a declarat bruneta. După naştere, Diana şi-a programat o pauză de doar o lună și jumătate. Referitor la silueta ei (s-a îngrăşat doar 12 kg), ea ne-a spus: “Sincer, mi se pare normal ca în timpul sarcinii să nu renunți la activitățile normale pe care le ai, să nu te victimizezi, să mănânci la fel de sănătos ca înainte, să te comporți firesc. Ceea ce am făcut și eu. Deși am aproape 36 de ani, nu m-a speriat acest aspect și m-am comportat natural. Am renunțat doar la fitness, dar am suplinit activitatea sportivă cu plimbările pe jos și urcatul scărilor, care ajută pentru o sarcină ușoară și o naștere, la fel". Diana va aduce pe lume o fetiţă, pe care o vor creştina Anca Serea şi Adi Sînă.