Brooke, o fetiţă de 11 luni, a câştigat tradiţionala cursă a bebeluşilor, organizată la New York

Brooke, o fetiţă în vârstă de 11 luni, a câştigat vineri seară tradiţionala cursă a bebeluşilor organizată în fiecare an într-un hotel din New York, informează AFP.



Este un eveniment la care toată lumea râde, unde starturile false sunt la ordinea zilei, iar jucăriile zornăitoare şi biberoanele sunt autorizate. Cursa bebeluşilor reuneşte în fiecare an, la New York, aproximativ 30 de participanţi cu vârste de până la doi ani, pe un covor cu suprafaţa de 10 metri pătraţi. Obiectivul acestui eveniment insolit este desemnarea câştigătorului - bebeluşul care va trece primul linia de sosire, în strigătele părinţilor, care îşi încurajează copiii de pe marginea covorului.



Există o singură regulă: orice tentativă de a se ridica în picioare reprezintă un motiv de descalificare. De aceea, participarea concurenţilor de peste doi ani este interzisă.



În afară de această condiţie, aproape totul este permis: suzete, jucării zornăitoare şi telefoane mobile agitate de părinţi, pe marginea covorului, pentru a atrage atenţia concurenţilor. Este permisă şi aplicarea unei palme uşoare peste fesele acoperite de scutece ale concurenţilor, pentru a relansa în direcţia corectă un bebeluş ezitant. Sunt permise, de asemenea, încurajări sub toate formele, inclusiv agitarea unor biberoane şi a unor pungi cu bomboane în spatele liniei de sosire.



Cursa nu este cronometrată, deoarece timpul necesar pentru parcurgerea distanţei de trei metri este imprevizibil pentru aceşti concurenţi, care poartă body-uri de culoare verde şi primesc numere de concurs.



În timpul cursei de vineri seară, un bebeluş a pornit "în forţă", înainte de a se opri brusc, la jumătatea traseului, pentru a privi mulţimea de părinţi din jurul lui, "înarmaţi" cu smartphone-uri şi care îl încurajau frenetic. Un alt bebeluş a început să plângă. Un al treilea concurent a pornit în direcţia contrară în raport cu linia de sosire.



Părinţii care îşi încurajează bebeluşii, plasaţi într-o "arenă" amenajată la primul etaj al unui hotel din Manhattan - acelaşi care i-a primit pe admiratorii lui Donald Trump în ziua anunţului referitor la victoria acestuia în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2016 - sunt tineri şi participă sau au participat la Triatlonul de la New York, ai cărui organizatori au avut în urmă cu şapte ani ideea lansării unei competiţii insolite, "un derby al bebeluşilor".



Cei mai mulţi dintre părinţi au venit la New York mai mult pentru a realiza fotografii-suvenir originale decât pentru a câştiga trofeul în sine, ce are forma unor scutece pentru bebeluşi.



Telecomanda, arma secretă



Tamara Cacchione, venită din nordul statului New York alături de soţul ei, bunici, un unchi şi o mătuşă, a pus-o pe fiica ei Maya, în vârstă de nouă luni, să asculte muzică ritmată, "pentru a o energiza" înainte de cursă.



Una dintre îngrijorările Tamarei: Maya, care "adoră ceilalţi copii", se lasă adeseori distrasă şi se opreşte din mersul de-a buşilea "pentru a-i săruta pe ceilalţi bebeluşi".



Tamarei nu îi pasă însă de rezultatul cursei. La fel ca multe alte mame, ea gândeşte pe termen lung: "va fi un lucru drăguţ de povestit". "Poate când va avea la rândul ei copii sau când va fi mai mare, voi putea să îi arăt că a făcut acest lucru", spune ea.



Kimi Mei, din Brooklyn, recunoaşte că l-a "antrenat puţin" pe fiul ei Hunter, în vârstă de 10 luni, ducându-l în parc pentru a participa la curse de-a buşilea alături de un alt bebeluş. Hunter a început şi o carieră de manechin, având deja la activ cinci şedinţe fotografice realizate pentru branduri cunoscute.



"Am adus cu mine arma mea secretă. O telecomandă cu care de obicei nu are voie să se joace", spune Kimi Mei, dezvăluind că intenţiona să pornească telecomanda în spatele liniei de sosire, în speranţa că fiul ei va dori să o prindă şi să se joace cu ea.



Chris Kennel, venit din Georgia pentru a participa la triatlonul de duminică, vrea să facă din fiul lui, Carson, în vârstă de aproape un an, un mare sportiv şi să îi ofere "şansa de a câştiga prima lui cursă".



Însă cu toţii au trebuit să se încline în cele din urmă în faţa micuţei Brooke, o fetiţă în vârstă de 11 luni, venită din Dallas, Texas, care, fără niciun fel de antrenament special, a "ţâşnit" ca din puşcă, mergând de-a buşilea şi cu capul plecat, până la linia de sosire.



"Îi place să mişune peste tot", a spus mama concurentei învingătoare, Kristy Bender, în timp ce în braţele ei, micuţa Brooke nu a spus timp, fiind prea ocupată să saliveze pe microfonul plasat în faţa ei de un reporter prezent la eveniment.AGERPRES